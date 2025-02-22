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橙縣退休法官殺妻案開庭 兒子證詞前後不一

編譯胡立宗／即時報導
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橙縣退休法官佛格森2月19日出庭時的模樣。（美聯社）
橙縣退休法官佛格森2月19日出庭時的模樣。（美聯社）

現年74歲的橙縣退休法官佛格森（Jeffrey Ferguson）2023年8月3日在橙縣安那罕岡的自宅中槍殺妻子，陪審團自20日開始聆訊、可能延續到下周。當年22歲的兒子菲利浦（Phillip Ferguson）出庭時的說法與警詢時出現落差，由於辯方主張意外殺人而非謀殺，此一變化可能對本案後續發展產生影響。

開庭地是橙縣聖塔安娜法院，為了利益迴避，由洛杉磯縣法官代行。關鍵差異在於，菲利浦曾在案發事後告訴警察，父母當晚「相互大吼」，由於父親一度指著假槍，母親憤怒回應「為何不敢拿真槍」，父親馬上從腳踝槍套掏槍射擊，導致母親死亡。

但身為唯一目擊者的菲利浦在開庭時卻改稱，槍擊當時他並未目擊，而是正在開玻璃拉門，槍擊後才轉頭去看。另外，他也說，父親不是「馬上」開槍，而是母親嘲諷後30秒才聽到槍響。菲利浦表示，他與父親的關係在事發後有改善。

菲利浦還說，暑假回家的他，當晚看著父母一整晚都在為錢「鬥嘴」，從餐廳吃飯到回家看電視都沒停，但已經不記得他有沒有如檢方所稱去拿假劍。當辯方律師問，父親是否有出言恫嚇母親時，菲利浦回答「印象中沒有」。律師再問，當時是否有不尋常的激烈大吵，菲利浦也說「不是」。

另一方面，佛格森事後的行為，也是辯方的關鍵。律師稱，佛格森在事發後傳簡訊給隔天預訂陪同開庭的書記官與法警，說「我失控了，開槍打了我老婆，所以明天不能到場了，因為我已被羈押，我很抱歉」。

當天第一個到場的警察也說，佛格森有說，「我做的」「開槍打我」。羈押期間，警察說，他都在自言自語，模擬要怎麼跟陪審團陳述；第一天庭訊時，播放給陪審員的錄影則是，佛格森說「我殺了她」，「女士先生們，定我這混蛋的罪吧，是我幹的」。

橙縣 槍擊 退休

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