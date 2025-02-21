洛縣檢察長拒絕對梅南德斯兄弟弒親案重審訴求

洛縣檢察官對梅南德斯人身保護令申請作出非正式回應。（洛縣檢察官辦公室）

洛杉磯 縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）21日宣布，他的辦公室反對辯護律師提出的動議，要求艾瑞克梅內德斯和萊爾梅內德斯（Erik and Lyle Menendez）將接受新的審判；目前他們正在服無期徒刑且不得假釋，因為1989 年在比佛利山 莊槍殺了他們的父母。

Here is the entire Menendez Brothers timeline ... an epic outline of what has transpired thus far ... “The Anatomy of The Menendez Case” on #Vimeo https://t.co/Ohk0Yprn3l — Jay Merchant 🇦🇺 🇨🇦 (@MerchantJW) 2025年2月21日

洛杉磯縣檢察長霍克曼表示，他的辦公室將反對辯護律師提出的動議，要求艾瑞克和萊爾梅南德斯兄弟接受新的審判；目前他們正在服無期徒刑並且不得假釋，因為 1989 年在比佛利山莊用槍殺了他們的父母。

在當日午後記者會上，霍克曼質疑辯護律師的案件中聲稱有新證據支持，指控兄弟倆的父親曾經性虐待他們。檢察長稱所謂的新證據因各種理由而不予採納，並且質疑無論請求是否真正新穎，或是否在合法及時的時間內提出方式。

霍克曼也回顧了兄弟倆在殺人事件發生後的行為：在謀殺案發生後，他們從最初否認到涉嫌參與黑手黨活動，再到後來的性侵犯指控，以及後來的父母的計劃給他們造成的擔憂，促使他們首先採取行動。

霍克曼沒有提及讓兄弟倆重新判處較輕的刑期，以便他們尋求假釋或被釋放按時服刑，並表示他的辦公室仍在審查此事。

地方檢察官辦公室提供了一段視頻，讓公眾了解梅內德斯案的詳細情況，深入了解刑事司法系統的運作方式。

除了向法院提交文件外，地方檢察官辦公室還為公眾提供了教育資源。在地方檢察官的網站上已發布了一個信息視頻鏈接，該視頻從程序角度討論了梅內德斯一案，鏈接如下。該影片旨在以梅南德斯案作為框架來解釋法律訴訟，從而深入了解刑事司法系統的運作方式。

地區檢察長霍克曼說，「我要感謝辦公室裡敬業的律師和工作人員，特別是副主任檢察官巴利安（Habib Balian）；以及地區檢察官 Seth Carmack 和 Ethan Milius 在此案中的辛勤工作」。 「透明度和公眾教育對於確保對我們的司法系統的信心至關重要，我鼓勵公眾利用這些資源來更好地了解法律程序。」