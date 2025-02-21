洛市消防局長因Palisades大火處理失當遭撤職

洛杉磯市消防局長克勞利在寶馬山大火當天，讓千名消防員提前下班且事後拒交檢討報告，遭市長即刻解職。（美聯社檔案照）

洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）21日宣布，即刻解除消防局長克勞利（Kristin Crowley）職務，並由前消防副局長維拉紐瓦（Ronnie Villanueva）接任代理局長。貝斯表示，此決定是基於公共安全考量，並指克勞利在寶馬山（Palisades）大火處理失當，且拒絕提交事後檢討報告，嚴重影響消防局運作。

寶馬山大火發生當天，克勞利讓1000名消防員提前下班，引發輿論質疑。貝斯指出，克勞利不僅未妥善調度人力，更在事後拒絕按消防委員會主席要求提交火災應變報告，這些重大疏失促使她決定更換領導層。

「我必須強調，洛杉磯消防員在寶馬山大火及日常救災工作中的英勇表現無庸置疑，但消防局確實需要新的領導。」貝斯表示，市府將展開全國性徵才，確保找到最適任的新局長，並承諾與第一線消防員及市民直接對話，廣納各方意見。

新任代理局長維拉紐瓦擁有41年消防資歷，曾任緊急行動副局長，專長涵蓋滅火與危機管理。他曾在第一線服務24年，並統籌管理洛市消防局數千名現役與支援人員。貝斯認為，維拉紐瓦經驗豐富，可確保消防局運作不受影響。貝斯也將在同日上午11時45分在市府召開記者會，進一步說明人事異動原因及未來消防局長遴選規畫。