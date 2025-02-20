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麻省理工這個網頁可查生活開銷 加州4口之家維生費咋舌

編譯胡立宗／即時報導
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加州2025年的維生薪資如預期地又比2024年貴。（取自CA. gov)
加州2025年的維生薪資如預期地又比2024年貴。（取自CA. gov)

加州生活沒有最貴的一天，只有越來越貴的每天。麻省理工學院（MIT）的「生活薪資比計算器」定期產出全美各縣的「維持生計最低薪資」，加州2025年的維生薪資如預期地又比2024年貴，兩大兩小的四口之家，每個工時收入要超過51.15美元，才能有房住、有飯吃、有水電瓦斯可用。

加州一般工作的時薪雖然已經高出聯邦許多，16.50美元比7.25美元，但要能維持一家四口的食衣住行，還有醫療、教育，卻至少要賺到基本工資的三倍，這還不包括休閒娛樂呢。

以下是MIT對2025年各種家庭型態的生活薪資推估：

・單身無小孩，時薪28.72美元；

・單身一孩，時薪50.83美元；

・單身兩孩，時薪64.17美元 ；

・單身三孩，時薪82.66美元；

・兩個大人沒有小孩，時薪38.53美元；

・兩大一小，時薪46.95美元；

・兩大兩小，時薪51.15美元；

・兩大三小，時薪60.47美元。

另外，光是吃飯，單身加州人每年就需要4566美元；居住開銷，單身每年也要3萬9819元。

MIT對生活開銷的計算方式為：全職或每年2080個工時，必須多少才能賺到衣食住行、醫療教育的基本開銷，還有該縣該州的稅率。納入分析的共有50州加上華府的3143個縣與384個都會區。

與2024年相較，2025年的單身開銷增加5%；兩人沒小孩增加6%；一大兩小增加4%；兩大兩小增加4%；兩大三小增加11%。

生活費節節高升的原因，其一是全美物價在過去12個月增加了3.0%。其次則是同期間吃飯開銷增加2.5%；能源開銷增加3.3%。只有住居減少0.2個百分點。

至於加州呢，租金中位價在2月16日時為2750美元，比1月底低了11美元。買屋中位價，獨棟屋中位價87萬4290美元，比2024年12月的86萬1020美元增加1.5%。

無怪乎接受沙加緬度蜂報訪問的專家說，加州人的生活離不開「bill」（水電費帳單），最近還加上雞蛋。至於您家附近的生活開銷幾何，可以到MIT的這個網站查詢，「livingwage.mit.edu/states/06/locations」。

加州 MIT 租金

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