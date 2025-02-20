百幅瓷畫剪影洛杉磯 華裔少年的集體記憶

展出作品銷售收入的30%將捐贈給美國心臟協會，Hello Art World成員們與美國心臟協會負責人合影留念。（記者劉子為/攝影）

2025年洛杉磯 藝博會（LA Art Show）2月19日拉開帷幕，在眾多商業畫廊中，一個掛滿青花瓷盤的展台顯得格外亮眼，幾位穿著中華特色服裝的華裔 少年向參觀者們介紹瓷畫的創作理念。這場名為「洛杉磯之聲」（Voices of LA）的展覽由公益組織Hello Art World與CM Cubed（立方藝術學院）聯手策劃，由一群年輕華裔少年帶來100幅青花瓷盤畫作，展現他們對洛杉磯這座城市的理解及對社會問題和歷史事件的回應。

參展學生蔡沁琳（Erica Tsai）自9歲起就在立方藝術學院學習畫畫，也是首批加入Hello Art World的成員。如今即將奔赴大學校園的她介紹，青花瓷畫源自於中國明代的藝術傳統，「這些瓷盤上的畫，不僅是向中國歷史文化致敬，也是我們對洛杉磯的愛與認同。」她表示，透過青花瓷畫，學生們展現了自己對這座城市的各種感受，包括洛杉磯的景點、其文化多元性以及生活的方方面面。

蔡沁琳自9歲就在立方藝術學院學習畫畫，也是首批加入Hello Art World的成員，要奔赴大學生活的她馬上要告別學院。（記者劉子為/攝影）

學生Hailey Chan的創作靈感源自街頭藝術，她的作品展現了洛杉磯市區的街頭標誌和塗鴉藝術。她分享道，「洛杉磯是個文化大熔爐，我想通過我的作品，表達這座城市的多元性。」Hailey表示，她從小對藝術充滿熱情，儘管在中學期間轉向計算機科學，藝術創作仍是她生活的重要部分。Hailey將藝術與科學相結合，開始嘗試平面設計，探索自己的創作語言。

Hailey Chan表示，她從小對藝術充滿熱情，儘管中學期間轉向計算機科學，藝術創作仍是她生活的重要部分。（記者劉子為/攝影）

在Hello Art World，學生們不僅學習創作方式，也感悟人文精神。本次展覽的部分作品聚焦最近發生火災的（Altadena）地區，以煙囪作為畫作的核心象徵，學生Freya Lin分享了自己對火災的感受。「當我親自去到艾塔迪那，看到那些被燒毀的房屋，心情非常沉重。但煙囪依然屹立，象徵著希望與重生。」Freya解釋，這些煙囪作為西方文化中的家庭象徵，讓她感受到，即便在災難中，家人的力量依然能夠讓一切重建。學生Jasmine Zhang也表示，「我住的地方離艾塔迪那非常近，許多同學因此失去了家。」她希望通過創作煙囪表達對失去家園居民的同情，也傳遞災後重建的希望。

Hello Art World與CM Cubed聯手策劃展覽「洛杉磯之聲」，由一群年輕華裔少年帶來100幅青花瓷盤畫作。（記者劉子為/攝影） 小藝術家們身著中華特色的服裝，展現對華裔身分的自豪。（記者劉子為/攝影）

一直熱心公益的Hello Art World會將作品銷售收入的30%捐贈給美國心臟協會，用於火災災區的重建工作。Hello Art World與CM Cubed的創辦人之一林悅熙表示，整個展覽的創作、組織和完成都是由學生主導，「這些學生不僅僅是藝術創作者，他們還在用自己的方式回饋社會，通過藝術表達對災難的關懷和希望。」

另一位創辦人陳偉梅則回顧了展覽背後的初心。「洛杉磯之聲」的主題來自她在2020年對亞裔 仇恨事件的反思，她希望能通過藝術發聲。「今天的年輕人比我們更勇於表達自己，並且能將自己的聲音傳遞給更廣泛的群體。」她表示，這些少年們不僅是在創作，也在影響著社會與文化環境，並用藝術促進不同文化之間的理解與對話。