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從家庭主婦到好萊塢知名設計師 她將中國紅帶給世界

記者劉子為／洛杉磯即時報導
Kiki Wang於近日受邀在好萊塢杜比劇院的頒獎大道上，舉辦了一場融合東西方文化傳統的新年大秀，慶祝中國新年的到來。（Tom Phan攝影，受訪者提供）
Kiki Wang於近日受邀在好萊塢杜比劇院的頒獎大道上，舉辦了一場融合東西方文化傳統的新年大秀，慶祝中國新年的到來。（Tom Phan攝影，受訪者提供）

好萊塢知名華人設計師王奇琦（Kiki Wang）的禮服驚豔奧斯卡金球獎和戛納電影節的紅毯時，人們或許難以想像，她的時尚旅程並非始於從小的專業培訓或強大的背景人脈，而是半路出家、從零起步。從金融職場到十年家庭主婦，再到金球獎認證的「紅色時尚女王」，Kiki憑藉天賦、汗水與對目標的執著，一步步闖出屬於自己的天地。她於近日受邀在好萊塢杜比劇院的頒獎大道上，舉辦了一場融合東西方文化傳統的新年大秀，慶祝中國新年的到來。

Kiki曾是中國人民大學金融專業的優秀畢業生，後赴美攻讀企業管理碩士（MBA），並在美國知名企業從事銷售與市場營銷。然而，在回歸家庭十年後，她重返職場卻屢屢碰壁，投出的簡歷都石沉大海。面對現實，Kiki選擇從零開始，「既然沒有人給我機會，我就為自己創造一份工作。」Kiki想起童年最大的愛好，那時她癡迷於描繪中國仕女圖，尤愛一件件巧思獨具的服飾，于是她決定創立時裝品牌Kiki Wang，為明星設計禮服，將兒時萌芽的熱愛轉化為實際行動。彼時零資源、零背景、零人脈的時尚素人Kiki白手起家，並迅速成長。2017年，Kiki在洛杉磯舉辦了職業生涯第一場時裝秀，並一鳴驚人。

王奇琦（Kiki Wang）身穿自己設計的「東方遇見西方」系列站在長城上。（受訪...
王奇琦（Kiki Wang）身穿自己設計的「東方遇見西方」系列站在長城上。（受訪者提供）

作為一名心懷東方文化的設計師，Kiki在許多作品中將中國元素融入西方設計，她的首秀系列「東方遇見西方」以中國紅、龍鳳刺繡結合西方剪裁，既宣揚了中華文化之美，又以現代設計語言贏得國際肯定。該系列的第一組時尚大片專門選在中國長城拍攝，鮮豔的中國紅絢爛綻放在巍峨壯麗的長城之上，帶來震攝人心的美感。根據Kiki介紹，選在長城一是因為它能代表中華民族，二是其令人仰視的高度象徵著中華時尚屹立在世界之巔。該系列一推出後就得到巨大反響，被各國模特演繹，登上全球眾多知名雜誌，讓其品牌走進全球時尚界的視線。

金球獎曾在其官網首頁以「紅色時尚女王」的標題報導了Kiki Wang的故事。（受...
金球獎曾在其官網首頁以「紅色時尚女王」的標題報導了Kiki Wang的故事。（受訪者提供）

面對語言、文化和資源的多重挑戰時，Kiki憑藉精美獨特的設計和敏銳的市場洞察力，一步步打破重重障礙，贏得業界認可。她為奧斯卡、金球獎、戛納電影節等頂級紅毯設計禮服，參與多部好萊塢電影服裝創作，並榮獲多項國際大獎，金球獎曾在其官網首頁以「紅色時尚女王」的標題報導了Kiki的故事。對Kiki而言，每一次合作都是特別而珍貴的，其中印象較深刻的是2019年戛納電影節，Kiki與寶格麗（Bulgari）合作拍攝廣告大片。拍攝當天，Kiki的團隊從酒店出發，沿著街頭、海邊等地一路拍攝，途中吸引無數路人圍觀。到了紅毯時刻，由Kiki設計的禮服在萬眾矚目下登場，還獲得了清場的特別禮遇。

在設計之外，Kiki致力於時尚教育，為有夢想的年輕人提供專業指導；她還通過捐贈設計作品和參加慈善大秀，將影響力轉化為回饋社會的實際行動。

好萊塢知名華人設計師Kiki Wang被金球獎稱為「紅色時尚女王」。（受訪者提供...
好萊塢知名華人設計師Kiki Wang被金球獎稱為「紅色時尚女王」。（受訪者提供）
2019年戛納電影節，Kiki Wang與頂奢品牌寶格麗合作拍攝廣告大片。（受訪...
2019年戛納電影節，Kiki Wang與頂奢品牌寶格麗合作拍攝廣告大片。（受訪者提供）
Kiki Wang的設計受到迪拜王子的喜愛。（受訪者提供）
Kiki Wang的設計受到迪拜王子的喜愛。（受訪者提供）

金球獎 好萊塢 奧斯卡

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