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囂張胖男 連續放火燒華商 警消在旁還燒第2家

記者王若然／洛杉磯市即時報導
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洛杉磯華商接連遭火燒。（讀者提供）
洛杉磯華商接連遭火燒。（讀者提供）

洛杉磯市華埠（Chinatown）19日凌晨接連發生兩起大火，相隔一個路口的兩個華人商家被燒，損失慘重。根據附近商家的監控記錄，兩場大火為同一男子所為，看上去是故意縱火

影音來源：記者王若然

第一家被燒的商家是位於913 North Broadway的「百老匯美食」（Broadway Cuisine），該餐廳與中華會館僅相隔一個車道，其業主是中華會館秘書長王美霞。根據洛杉磯市警局消息，該處餐廳在19日凌晨約2時發生火災，火災在15分鐘內被撲滅。當時恰好有人看見一人拿著汽油桶，警方在接到舉報後很快趕到現場，但未抓到人。

記者當天下午來到該餐廳，王美霞正在檢查餐廳被燒的情況，神情凝重。這家餐廳被燒的位置不在正門，而是後方的餐廳停車場。雖然餐廳內部沒有被火燒到，但位於餐廳外部的電閘和熱水器均被燒毀，損失慘重。王美霞說，餐廳恐怕很長一段時間無法營業。截至當天中午，被燒毀的現場依然能聞到濃重的燒焦氣味，幾個垃圾桶被燒得焦黑，位在高處的「百老匯美食」招牌也被燒掉一半。餐廳前門如今張貼出「暫時閉店」的通知。

「百老匯美食」餐廳後面被燒，損失慘重。（記者王若然／攝影）
「百老匯美食」餐廳後面被燒，損失慘重。（記者王若然／攝影）
一個路口外的一家空置樓房也遭同一人放火。（記者王若然／攝影）
一個路口外的一家空置樓房也遭同一人放火。（記者王若然／攝影）

王美霞稱，餐廳後面的監控剛好記錄下有人縱火的過程。當被問及是否認識縱火之人時，她表示目前警方還在調查該案，不方便透露更多細節。她說，「BID（華埠商業發展區）都知道。」。

在「百老匯美食」發生火災後約10分鐘，其南側的一個路口外面，又有一處商家發生火災，是位於827 North Broadway的「康寧魚翅有限公司」（Hong Ning Co. Inc）。記者當日下午看到，商家標牌已經被燒掉，地面上散落著門框、碎玻璃等。據隔壁業主Hirao女士說，這處被燒建築已經空置許久，無人打理。她表示，這處建築為華人所有，一直打算出售，但未能談攏價格。

第二起火災附近的商家「怡園飯店」（Yang Chow Restaurant）前的監控，也記錄下火災發生的過程。監控顯示，當天約2時5分，一名身材高大肥胖，身著黑色棉外套的男子來到被燒店鋪前，似乎拿著油桶，之後他又去旁邊垃圾桶，不知道在做什麼，之後又回來點燃火焰。從監控中可以看見，這名男子在縱火時，消防員和警察正在撲救不遠處的第一場火，消防車從他身邊呼嘯而過，而這種情況下，他沒有絲毫畏懼的樣子。

幸好第二場火災發生時，消防員正在附近撲救第一場火，消防員得以在5分鐘內趕到，迅速撲滅大火。

接連火災 商家憂心

有知情人士透露，這名縱火男子是慣犯。華埠商業發展區（BID）之前就曾發現這名男子試圖在華埠Hills大街上放火。華埠商業發展區執行主任于千（George Yu）表示，「目前沒有逮捕任何人。」

洛杉磯華埠近幾個月接連發生大火，令附近商家頗為憂心。去年9月13日，位於877 North Bunker Hill的公寓樓發生大火，導致公寓樓內80多位租客流離失所，其中大部分為華人。附近居民稱晚上大樓附近有很多遊民，可能是遊民活動所導致的大火，但消防局或警局一直未公布火災原因。此次接連發生的兩起火災，根據視頻證據，均為人為縱火。

華埠商業建築業主Hirao表示，華埠晚上有很多遊民，這裡的商家每到晚上7時就打烊，華埠會變得很冷清。附近商家業主表示，肯定會擔心縱火問題，「但也沒辦法。」

洛杉磯華埠服務中心（Chinatown Service Center）執行長伍競群（Peter Ng）當天下午來到火災發生地表示關切。他說，發生火災的華人商家都是本地華人，來看看他們是否需要幫助。羅省中華會館前主席張自豪表示，對火災十分意外。他對「百老匯美食」非常熟悉，火災發生前一晚，老闆娘還來中華會館送餐，沒想到第二天就發生火災。

餐廳後面的電閘和熱水箱被燒毀，可能導致餐廳長時間不能營業。（記者王若然／攝影）
餐廳後面的電閘和熱水箱被燒毀，可能導致餐廳長時間不能營業。（記者王若然／攝影）
監控錄像拍下一名身著黑色棉外套的男子在被燒店鋪前。（商家監控截圖）
監控錄像拍下一名身著黑色棉外套的男子在被燒店鋪前。（商家監控截圖）

華埠 縱火 華人

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