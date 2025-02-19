Trader Joe's召回熱銷冷凍食品 疑含塑膠異物

美國連鎖超市Trader Joe's宣布召回旗下熱銷冷凍有機巴西莓碗。（取自Fox電視台）

美國連鎖超市Trader Joe's 宣布，旗下熱銷冷凍有機巴西 莓碗（Organic Acai Bowl）產品疑受塑膠異物汙染，已即刻啟動召回機制，呼籲消費者立即停止食用，可選擇直接丟棄或攜商品至鄰近門市辦理全額退費。

該公司發言人向媒體表示，此次召回決定基於謹慎考量，「為確保消費者權益及健康安全，我們建議顧客丟棄任何 Trader Joe's 有機巴西莓碗產品，或將其退回附近門市以獲得全額退款。」截至目前，公司尚未透露受影響產品數量，也未接獲任何食用後不適報告。

值得注意的是，這已是 Trader Joe's 近期第三度因產品安全疑慮啟動召回程序。去年該公司曾因塑膠異物汙染問題，緊急召回6萬1839磅冷凍蒸煮雞湯餃，原因是產品中疑似含有永久性記號筆的硬塑膠碎片。

同年8月，該公司更因商品安全疑慮，大規模召回65萬3000支芒果橘子香蠟燭。當時公司表示，點燃蠟燭後，火焰可能「從燈芯蔓延至蠟體，導致火勢異常擴大，存在重大火災風險」，要求消費者立即停止使用並辦理退費。

此外，近期包括沃爾瑪 （Walmart）在內的多家大型連鎖超市，也因金槍魚罐頭出現「潛在致命」缺陷，展開大規模召回行動，引發各界對食品安全把關的關注。

消費者如對本次召回有任何疑問，可撥打Trader Joe's客戶關係部電話 (626) 599-3817 諮詢。