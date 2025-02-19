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愛情或麵包？調查顯示美國1/4情侶為錢分手

洛杉磯訊
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根據LendingTree最新的報告，美國近四分之一的戀愛關係曾因財務問題而破裂。（示意圖取自Pixabay）
根據LendingTree最新的報告，美國近四分之一的戀愛關係曾因財務問題而破裂。（示意圖取自Pixabay）

金錢能改變一切嗎？根據LendingTree最新報告，美國近四分之一的戀愛關係曾因財務問題而破裂；有34%的受訪者表示，未來如果財務狀況不合，也可能因此分手。

報告顯示，在美國的戀愛中，有83%的人認為自己與伴侶在財務上是匹配的；67%的人認為這對維持穩定關係至關重要。根據調查，23%的受訪者曾因財務不合而結束過一段關係，尤其是在千禧一代、收入較高的人群中，這一比例更高，分別達到34%和27%。

報告指出，財務不合的情侶往往將問題歸咎於對方，在那些認為自己與伴侶財務不匹配的人中，38%的人認為伴侶花錢過多，34%認為伴侶的財務管理不當，30%認為對方儲蓄不足，27%則表示對方的收入不足以維持兩人生活所需。而另一方面，也有一部分受訪者承認自己在財務管理上存在問題。

除了財務不合，報告還指出，運動和音樂品味也可能成為戀愛中的分手原因。約17%的美國戀人表示，若對方不喜歡自己喜愛的運動隊或音樂藝人，他們可能無法建立認真的關係。這一比例在年輕一代中更為突出，其中30%的Z世代受訪者、28%的千禧一代受訪者以及24%的男性表示，這樣的差異會影響感情生活。

金錢觀念的差異往往會引發爭執，尤其是在年輕人中更為常見。調查顯示，雖然大多數有伴侶的美國人表示自己與伴侶在財務上是匹配的，但19%的受訪者仍然經常因金錢問題發生爭執。特別是千禧一代和Z世代，爭執的內容主要為金錢管理和消費觀念。

在談到何時應討論財務問題時，調查發現大部分人的看法不一。18%的受訪者認為，確定專屬關係後是最合適的時機，17%的人認為應該在戀愛的前六個月內討論，另有16%的人認為，最佳討論時間應該在第一年內。由此可見，雖然大多數人意識到財務問題的重要性，但對於何時開啟這樣的對話，仍存在較大分歧。

儘管如此，報告強調，無論是早期還是晚些時候，討論金錢問題對於關係的健康發展是必要的。如果一方拒絕與伴侶談論財務問題，這應該被視為一個重大警告信號。沒有健康的財務對話，任何一段關係都無法長久。特別是在財務管理上的分歧，往往會隨著時間的推移而加劇，最終可能導致分手。

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