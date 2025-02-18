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義大利人教你識別 Costco架上正宗義大利產品

洛杉磯訊
意大利人會在Costco購買的正宗意大利產品包括Cento番茄產品、Giovanni Rana新鮮麵食、Parmigianno Reggiano乾酪。（示意圖取自Natalia S/Pexels.com）
意大利人會在Costco購買的正宗意大利產品包括Cento番茄產品、Giovanni Rana新鮮麵食、Parmigianno Reggiano乾酪。（示意圖取自Natalia S/Pexels.com）

義大利食品是許多人廚房的常備品，但在像Costco這樣的大型超市，琳瑯滿目的選擇讓人難以抉擇，究竟哪些才是值得購買的正宗義大利產品？美食雜誌Food & Wine近日採訪百萬粉絲美食博主Pasinis夫婦，讓他們推薦義大利人會在Costco購買的正宗義大利產品。

推薦：Cento番茄產品

Pasinis夫婦首先推薦Cento番茄產品，因為Cento所有番茄罐頭都有一個小標籤，寫著「義大利產品」。該公司還在其網站上聲明，「Cento是唯一一個在義大利Campania地區的Sarnese Nocerino設有生產基地的美國品牌，該地區位於 Mount Vesuvius火山旁。」 這些番茄受益於富含礦物質的義大利火山土壤。

推薦：Giovanni Rana麵食

Pasinis夫婦透露，「Giovanni Rana在義大利也是一個非常受歡迎的品牌，我們喜歡吃他們製作的餛飩和義大利式餃子。」該品牌以其新鮮麵食產品而聞名，消費者可以在冷藏區找到它們。該品牌的餛飩和義大利餃子特別受歡迎，它們有多種餡料選擇，包括四種起司、蘑菇和義大利香腸。 如果不喜歡帶餡的義大利麵，Giovanni Rana還出售普通新鮮義大利麵，例如寬麵條、扁麵條和千層麵。

推薦：Parmigianno Reggiano乾酪

在Costco以及大多數其他美國雜貨店，消費者可能常見到名為「Parmesan」的帕瑪森乾酪，但正宗的義大利帕瑪森乾酪其實名為「Parmigianno Reggiano」。Pasinis夫婦提醒，Parmigianno Reggiano才是起司之王，請不要與Parmesan混淆。他們建議購買Kirkland品牌的Parmigiano Reggiano，可透過乾酪皮上的點狀字母標識來辨別。Parmigiano Reggiano的產地必須是義大利的幾個特定地區，如Parma、Reggio Emilia、Modena等，並符合嚴格的生產規定，這樣才能確保其標誌性濃鬱鹹味和堅果風味。而美國製造的「Parmesan」乾酪的味道就沒那麼濃郁豐富。

不推薦：Kirkland橄欖油

Pasinis夫婦表示，雖然Kirkland品牌橄欖油本身非常好，但由於它是裝在塑膠容器中出售的，並不推薦。塑膠不能很好地保持橄欖油的新鮮度和防止其氧化。《食品科學與技術雜誌》指出，「特級初榨橄欖油通常包裝在玻璃、錫或塑膠容器中。前兩者的主要優點是不透氣；塑膠比玻璃或錫更具孔隙性，氣體更容易滲透到容器中，導致橄欖油氧化，最終使其產生腐臭味。

不推薦：未標明乾燥溫度的義大利麵

購買乾燥、保質期長的義大利麵時，要確保它是在特定溫度下乾燥的。Pasinis夫婦解釋，在低溫下長時間乾燥義大利麵，對於保證其品質以及人體如何消化它至關重要，麵食乾燥過快可能會太脆，容易破碎，而低溫慢速乾燥則可以保持其結構的完整性和質地。 「盒子上應列出低於45°C (約113°F) 的乾燥溫度。如果包裝上沒有透明的乾燥溫度，就不推薦。」

義大利 Costco 低溫

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