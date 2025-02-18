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柑縣台美商會迎新春 政商精英勁歌熱舞

橙縣訊
聯邦眾議員閔大衛（Dave Min）致詞分享韓裔家庭的春節傳統(中)。（橙縣中心）
聯邦眾議員閔大衛（Dave Min）致詞分享韓裔家庭的春節傳統(中)。（橙縣中心）

加州柑縣台美商會(TCCOC)2月14日於Atrium Hotel，盛大舉辦 2025年「新春晚會暨情人節舞會」，吸引近百位商會會員與親友以勁歌熱舞一起歡樂度過。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀偕夫人遠道而來共襄盛舉，並表示很榮幸應邀出席晚會與各位鄉親同樂，肯定商會自1981年成立以來，團結僑界及商界菁英，熱心社區服務，支持、關注台灣，並致力促進台美經濟文化的交流，感謝會長及所有團隊成員的各項付出與貢獻。

新上任的美國聯邦眾議員閔大衛（Dave Min）也分享韓裔家庭的春節傳統，表示TCCOC匯聚許多亞裔移民在美國實現夢想的故事，正體現了多元文化對美國社會的貢獻。他並提到，去年年底當選聯邦眾議員後，在國會發表的首場公開演說便強調台美關係的重要性，未來將持續關注並推動臺美雙邊合作。

會長陳啟耕表示商會不但是僑界、商界及臺美間的橋樑，更像是個溫暖的大家庭，特別感謝商會全體理事及顧問同心協力一起幫助把活動辦到有聲有色，TCCOC 近幾年有許多新血加入，在活動中也明顯能看出新動力。謝謝大家踴躍參加昨晚的活動，請大家繼續支持商會，介紹更多朋友一起加入商會大家庭，製造出更多美好的回憶！

橙縣華僑文服務中心主任蕭蓓如跟現場來賓介紹僑委會i僑卡的各項福利及如何申辦i僑卡 (https://forms.gle/jd5j9jM5YbMyXjbdA)。

當晚還有豐盛的新春佳餚供大家享用，並且欣賞了精彩的 Live Band 演出，商會也特別為會員們加碼了浪漫的舞池和卡拉OK！讓會員朋友一展歌喉，大家開心唱到忘我、舞至盡興！商會會長陳啟耕裝扮成財神爺，手捧金元寶，向賓客送上財源廣進的祝福，商會理事黃建誠則化身愛神邱比特，頻頻向四周發射愛神的箭，極富創意且充滿甜蜜、歡樂的氣氛，再加上精彩的互動遊戲及新春紅包大放送，讓所有來賓們渡過了一個浪漫難忘的新春情人夜。

出席貴賓享用豐盛新春佳餚，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀夫婦（前左）出席。...
出席貴賓享用豐盛新春佳餚，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀夫婦（前左）出席。（橙縣中心）
情人節舞會大家開心舞至盡興。（橙縣中心）
情人節舞會大家開心舞至盡興。（橙縣中心）
橙僑中心主任蕭蓓如(右一)與「財神爺」商會會長陳啟耕(右二)、「愛神邱比特」商會...
橙僑中心主任蕭蓓如(右一)與「財神爺」商會會長陳啟耕(右二)、「愛神邱比特」商會理事黃建誠 (中)合影。（橙縣中心）

眾議員 韓裔 加州

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