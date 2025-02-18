柑縣台美商會迎新春 政商精英勁歌熱舞

聯邦眾議員閔大衛（Dave Min）致詞分享韓裔家庭的春節傳統(中)。（橙縣中心）

加州 柑縣台美商會(TCCOC)2月14日於Atrium Hotel，盛大舉辦 2025年「新春晚會暨情人節舞會」，吸引近百位商會會員與親友以勁歌熱舞一起歡樂度過。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀偕夫人遠道而來共襄盛舉，並表示很榮幸應邀出席晚會與各位鄉親同樂，肯定商會自1981年成立以來，團結僑界及商界菁英，熱心社區服務，支持、關注台灣，並致力促進台美經濟文化的交流，感謝會長及所有團隊成員的各項付出與貢獻。

新上任的美國聯邦眾議員 閔大衛（Dave Min）也分享韓裔 家庭的春節傳統，表示TCCOC匯聚許多亞裔移民在美國實現夢想的故事，正體現了多元文化對美國社會的貢獻。他並提到，去年年底當選聯邦眾議員後，在國會發表的首場公開演說便強調台美關係的重要性，未來將持續關注並推動臺美雙邊合作。

會長陳啟耕表示商會不但是僑界、商界及臺美間的橋樑，更像是個溫暖的大家庭，特別感謝商會全體理事及顧問同心協力一起幫助把活動辦到有聲有色，TCCOC 近幾年有許多新血加入，在活動中也明顯能看出新動力。謝謝大家踴躍參加昨晚的活動，請大家繼續支持商會，介紹更多朋友一起加入商會大家庭，製造出更多美好的回憶！

橙縣華僑文服務中心主任蕭蓓如跟現場來賓介紹僑委會i僑卡的各項福利及如何申辦i僑卡 (https://forms.gle/jd5j9jM5YbMyXjbdA)。