弗里茲藝博會將至 南加藝術盛事為何二月扎堆？

洛杉磯弗里茲藝術博覽會將於2月20日至23日在聖塔蒙尼卡機場舉行。（Casey Kelbaugh以及Frieze）

國際藝術盛事之一洛杉磯 弗里茲藝博會（Frieze Los Angeles）將於2月20日至23日在聖塔蒙尼卡機場（Santa Monica Airport）舉行。本屆Frieze不僅展現當代藝術的創新與活力，還強調藝術家、藝廊與文化機構間的緊密合作，有不少來自亞洲、中國的畫廊、藝術家參展。除Frieze外，還有不少藝術盛事於２月在洛杉磯地區舉辦，形成「聚集效應」，以鞏固洛杉磯在全球藝術市場中的地位。

本屆洛杉磯弗里茲藝博會，來自全球的95家國際及本地畫廊將亮相，帶來多元且具突破性的藝術呈現。參與本次博覽會的畫廊，包括高古軒（Gagosian）、Gladstone、Hauser & Wirth、Pace Gallery、白立方、David Zwirner等國際頂級畫廊，吸引廣大收藏家與藝術愛好者關注。此外，今年有14間畫廊首次參展，包括來自中國上海的Linseed畫廊等，為博覽會帶來全新藝術視角。同樣位上海的BANK畫廊，將帶來80後藝術家郝量的油畫作品，其作品探討物質性與人類情感。

除國際級藝廊外，本屆展會亦聚焦洛杉磯本地藝術生態，幾乎一半的參展畫廊，來自洛杉磯，包括知名的Blum、Regen Projects、David Kordansky Gallery等。展會延續為新興畫廊和藝術家提供平台的「Focus」單元，使他們有機會與國際觀眾直接交流，確保年輕創作者在國際舞台獲得更廣泛關注。

為豐富訪客體驗，博覽會還與多方合作，打造弗里茲藝術周（Frieze Week），在洛杉磯多家博物館 與文化機構推出多場重量級展覽與活動，合作夥伴包括蓋蒂中心（Getty Center）、洛杉磯當代藝術博物館（MOCA）等。關於弗里茲藝術博覽會的更多詳情，請參閱Frieze.com/LosAngeles