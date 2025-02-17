弗里茲藝博會將至 南加藝術盛事為何二月扎堆？
國際藝術盛事之一洛杉磯弗里茲藝博會（Frieze Los Angeles）將於2月20日至23日在聖塔蒙尼卡機場（Santa Monica Airport）舉行。本屆Frieze不僅展現當代藝術的創新與活力，還強調藝術家、藝廊與文化機構間的緊密合作，有不少來自亞洲、中國的畫廊、藝術家參展。除Frieze外，還有不少藝術盛事於２月在洛杉磯地區舉辦，形成「聚集效應」，以鞏固洛杉磯在全球藝術市場中的地位。
本屆洛杉磯弗里茲藝博會，來自全球的95家國際及本地畫廊將亮相，帶來多元且具突破性的藝術呈現。參與本次博覽會的畫廊，包括高古軒（Gagosian）、Gladstone、Hauser & Wirth、Pace Gallery、白立方、David Zwirner等國際頂級畫廊，吸引廣大收藏家與藝術愛好者關注。此外，今年有14間畫廊首次參展，包括來自中國上海的Linseed畫廊等，為博覽會帶來全新藝術視角。同樣位上海的BANK畫廊，將帶來80後藝術家郝量的油畫作品，其作品探討物質性與人類情感。
除國際級藝廊外，本屆展會亦聚焦洛杉磯本地藝術生態，幾乎一半的參展畫廊，來自洛杉磯，包括知名的Blum、Regen Projects、David Kordansky Gallery等。展會延續為新興畫廊和藝術家提供平台的「Focus」單元，使他們有機會與國際觀眾直接交流，確保年輕創作者在國際舞台獲得更廣泛關注。
為豐富訪客體驗，博覽會還與多方合作，打造弗里茲藝術周（Frieze Week），在洛杉磯多家博物館與文化機構推出多場重量級展覽與活動，合作夥伴包括蓋蒂中心（Getty Center）、洛杉磯當代藝術博物館（MOCA）等。關於弗里茲藝術博覽會的更多詳情，請參閱Frieze.com/LosAngeles
二月下旬洛杉磯地區藝術盛事聚集，除Frieze外，還有美西最大規模的洛杉磯藝博會（LA Art Show）、專注新興及中堅藝術家的Felix Art Fair、強調策展實驗性的Spring/Break Art Show、價格親民適合新藏家購買的The Other Art Fair等。 藝術盛事聚集，有何原因？畫廊經營者兼藝術家石愷爾表示，一月仍處冬季假期，二月是新一年藝術市場的開端，適合畫廊推出新展覽、藝術家展示新作品，也為即將到來的春季拍賣會鋪路。同時，奧斯卡頒獎典禮通常在2月底或3月初舉行，這段時間洛杉磯湧入大量名人、收藏家、富商和藝術愛好者。此外，藝術活動在同一時間舉辦，能形成「聚集效應」，不僅提高參展商和收藏家出席意願，也進一步鞏固洛杉磯在全球藝術市場中的地位。
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