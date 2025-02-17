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南加內陸河濱縣警察局長 宣布競選加州州長

河濱訊
河濱縣警察局長彼安科17日正式宣布參加2026年加州州長選舉。（圖片取自KTLA電視塔）
河濱縣警察局長彼安科17日正式宣布參加2026年加州州長選舉。（圖片取自KTLA電視塔）

KTLA電視台報導，南加內陸河濱縣警察局長彼安科（Chad Bianco），17日宣布參選2026年加州州長選舉。彼安科的參選，為共和黨陣營新增一位強有力候選人，他將成為州長選舉的關鍵競爭者之一。

彼安科17日在活動中向支持者公開宣布此消息，並通過他個人臉書頁面現場直播。長期以來，外界一直猜測這位保守派領袖及川普支持者，將會參選接替加州現任州長紐森（Gavin Newsom）職位。彼安科的公開宣布，讓人們正式開始關注他的州長競選之路。

彼安科2022年開始引起全美媒體關注。當時他在社交媒體上發布一段身穿河濱縣警察局長制服的視頻，批評立法者與當選官員忽視法治。他在視頻中強烈表達自己支持「將重罪犯送進白宮」的立場，並表示他支持川普的政策，認為加州犯罪分子獲特權待遇，並指責州長紐森與違法者有「戀情」。

彼安科指出，儘管他所領導的警察部門預算自2019年以來增加超過2億7000萬美元，但許多政府官員削減了對執法部門的撥款，這使他對加州治安問題深感憂慮。

隨著彼安科的加入，2026年加州州長競選戰愈加激烈。現任副州長Eleni Kounalakis、加州教育監督Tony Thurmond及前洛杉磯市長Antonio Villaraigosa也已宣布參選。儘管前副總統賀錦麗（Kamala Harris）尚未公開表示對此職位有興趣，但最近的調查顯示，她將獲得加州註冊民主黨選民強力支持。

加州 紐森 川普

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