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洛杉磯捷運實施乘客出站新規 嚴防逃票與犯罪

洛杉磯訊
Metro在聯合車站實施乘客出站新規。（電視7台截圖）
Metro在聯合車站實施乘客出站新規。（電視7台截圖）

洛杉磯大都會捷運（Metro）近日宣布將擴大「TAP-to-Exit」計畫，要求乘客在進出車站時須刷TAP卡或掃描電子票證，以確保所有乘客均持有效票證乘車。該計畫不僅有助防止逃票，更是Metro強化公共安全、改善乘客體驗的重要舉措。

KTLA電視台報導，Metro自2024年5月起，陸續在北好萊塢B線（紅線）車站及聖塔蒙尼卡市中心E線（黃金線）車站試行「TAP-to-Exit」計畫，並於2025年2月進一步擴展至聯合車站（Union Station）。根據Metro最新數據，該計畫已取得顯著成效，B線沿線14 個車站的犯罪率下降40%，包括暴力衝突、毒品使用及塗鴉等問題的改善；E線車站的犯罪率下降55%。

此外，來自洛縣、市警方及長堤警局的執法數據顯示，Metro鐵路系統內94%因暴力犯罪被逮捕的乘客均未持有TAP卡或未支付車資，顯示逃票與不法行為間高度關聯。此外，該計畫推行後，已成功追回超過13萬美元的逃票費用。

為確保乘客順利適應新措施，Metro已提前在聯合車站內張貼告示，並發放英文與西班牙文宣傳手冊。Metro亦派遣TAP藍衫工作人員（TAP Blue Shirts），協助乘客加值TAP卡、購買電子票，並設立LIFE票價補助計畫服務站，協助符合資格的低收入乘客申請優惠票價。

從18日至25日，Metro將進行一周的教育期，以勸導為主，提醒乘客遵守新規定。自26日起，Metro將開始正式執法，對無有效票證者進行查驗，並由安保與執法人員開罰單。

報導稱，「TAP-to-Exit」計畫並非Metro獨創，全美多個主要公共運輸系統，如舊金山灣區捷運（BART）、華盛頓大都會運輸局（WMATA）、亞特蘭大地區捷運局（MARTA）等，均已實施類似票務執法機制，減少逃票與違法行為。

Metro預計在2025年底前，將該計畫擴展至所有終點車站，進一步強化洛杉磯地區公共運輸系統的管理與安全，打造更安心、便捷、高效的通勤環境。

捷運 大都會 洛杉磯

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