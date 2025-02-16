晚餐時段作案 南加入室盜竊團伙盯上這類社區
根據警局報告，南加州近期晚餐時段入室竊盜案激增，犯罪分子專挑晚餐時段或屋主不在家時下手，目標多為富人豪宅區。派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates）警局已報告多起類似案件，並提醒居民提高警覺，避免成為下一個受害者。
派洛斯福德斯莊警局15日表示，今年年初以來，已有四戶家庭在晚間或晚餐時段遭竊。警方形容這些案件為「迅速、隱秘，並在黑暗掩護下進行」。 此外，官方還通報另四起可能與前述案件無關的入室盜竊，其中兩起發生於Via Opata同一住戶，一起為車庫盜竊，另一起則是白天發生的住宅竊案，地點位Avenida Mirola。
警方公開已確認的幾起案件信息，這些案件呈現幾個特點：首先，多數案件發生在晚餐時段，特別是傍晚5時至8時間，竊賊偏好屋主外出時下手。其次，入侵方式以破壞門窗為主，包括擊破後門或側窗玻璃，顯示嫌犯行動迅速且具針對性。此外，部分案件涉及車庫，顯示竊賊可能不僅鎖定住宅內部財物，也對停放在車庫內的物品感興趣。另外，也有少數案件發生在白天，例如1月28日上午11時30分，Avenida Mirola 600號街區的一戶住宅，因後門未上鎖遭竊。最後，部分地點短時間內連續遭竊，例如Via Opata 4000號街區連續兩日發生竊案，顯示部分地點可能成為重點目標。
警方表示，警探正在積極追查所有線索，並與周邊多個執法機構合作，同時也增派警力專門負責竊案防範，以確保居民家園安全。 為幫助居民保護財產安全，當地警方提供以下建議，包括製造有人在家的假象，例如開燈並啟動居家警報系統；提高警覺，出門時留意周圍環境，特別是在天黑後；發現可疑情況時，應立即通報警方，如發現可疑人員或車輛在社區徘徊，立刻報警。
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