紀念二二八 洛台灣會館播映湯德章紀錄片

大洛杉磯台灣會館15日舉辦二二八事件紀念系列活動。（記者張庭瑜/攝影）

大洛杉磯台灣會館15日舉辦二二八事件 紀念系列活動，播放紀錄片「尋找湯德章」，近百位台灣僑胞參與，重現這位台南地方法院檢察官在動盪時局中堅守正義的事蹟。與會者包括多位香港 移民，活動總召集人李賢群指出，二戰後台灣社會與國民黨 政權間的文化差異導致悲劇，這段歷史提醒人民珍惜自主價值。

該片由「灣生回家」導演黃銘正與連楨惠導演共同執導，歷時五年拍攝，透過多方視角重現這位台南地方法院檢察官在二二八事件中堅守正義的故事。紀錄片邀請鄭有傑導演飾演湯德章，並透過台南莉莉水果店老闆李文雄、記者楊淑芬及湯德章養子湯聰模等人的追憶，將現實生活與歷史人物交織融合，立體呈現湯德章的生命歷程。

當時國民黨軍隊從高雄登陸北上，在台南引發衝突。期間，台南一中學生自發組織維持地方秩序，避免無差別的暴力事件發生。湯德章擔任台南市處理委員會治安組長，掌握參與學生的名單。「湯德章受日本法學教育，一向秉持司法公正，但也得罪了一些人。」李賢群指出，軍隊進入台南後，強迫湯德章交出學生名單，湯德章堅持不從。「他被押解到台南大正公園（今湯德章紀念公園），即使被槍擊腿部，依然拒絕下跪，最後在眾目睽睽之下被槍決。」

李賢群強調，二二八事件更波及台灣各階層菁英。「從台北的王添燈、吳鳳玲，到台南的林茂生教授、藝術家陳清波等，都只是眾多受難者的代表。當時的國民黨軍隊有計畫地對台灣精英階層進行清算。」

對於紀念活動的現代意義，李賢群以香港為例，指出文明與不文明社會的融合困境。「二次大戰結束後，台灣社會與國民黨政權之間存在巨大的文化差異，導致悲劇發生。這段歷史應該提醒台灣人民珍惜自主價值。」

長期參與台灣會館活動的香港移民劉小姐分享道，二二八事件與2019年香港民主運動有諸多相似之處。「兩者都不是一時衝動的抗爭，而是長期積累的民意表達。」他指出，二二八事件起因於私煙局執法人員毆打老婦，與香港反送中運動一樣，都是「壓抑已久的民意爆發」。

劉小姐表示，相較於二二八事件的武力鎮壓，香港2019年的民主運動雖然也面臨警方強力執法，但未造成大規模傷亡。「二二八事件後，台灣的民主自治基礎遭到摧毀，必須重新開始；而香港經歷2019年後，許多人選擇離開，就像我一樣來到美國。」

李賢群特別強調，他所說的「國民黨軍」特指當年的軍隊，與現今的國軍有本質上的不同。「那是一個殘暴的時代，但我們要以史為鑑，前事不忘，後事之師。」