UCLA中國留學生 校園春晚趣味橫生

春晚以舞蹈「白蛇傳 浮生如夢」拉開蛇年春晚序幕。（記者張宏／攝影）

洋溢校園青春氣息的春晚在UCLA 上演。洛杉磯加大 （UCLA）中國學生學者聯誼會（CSSA）14日情人節 當天，在可容納千人的Royce Hall舉辦一場趣味橫生的校園春晚，來自校內外師生一起欣賞這台親切、捧腹、熱血和共鳴的多元春晚。

活動現場擺放著各種贊助商和書法攤位，洋溢著節日氛圍。春晚以舞蹈「白蛇傳 浮生如夢」拉開蛇年春晚序幕，緊接著是湯安坡和李睿祺表演的相聲「晚上七點半開始」，兩人已是春晚常客，這次相聲改編自馬三立著名的對口相聲「十點鐘開始」，且融入學生們熟悉的各個科目術語和經歷，引發觀眾會心大笑。

當天是情人節，學校思凡劇社帶來小品「小小世界」展示學生戀愛和吃瓜的橋段，讓現場充滿浪漫和歡樂氣氛。ModernX舞團是UCLA備受歡迎的舞蹈團體，她們的舞蹈作品常融合了現代舞和街舞的元素，展現了年輕人的創新精神和對藝術的熱情。最後「中國新說唱2020」年度季軍李大奔以一場精彩的說唱表演壓軸，點燃舞台，贏得觀眾熱烈掌聲。

UCLA中國學生學者聯誼會主席譚晰月表示，洛杉磯加大現在有數千名中國學生，該CSSA是學校最大的中國留學生團體。今年蛇年春晚不僅是一場文化盛宴，更是展示中華傳統文化、促進校園文化交流的重要平台。希望透過這樣的活動，能加強校園內外的文化交流與融合，增進不同文化背景下的相互理解與友誼。CSSA每年還會舉辦籃球比賽、校園歌手大賽等活動，豐富學生課餘生活。