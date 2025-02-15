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UCLA中國留學生 校園春晚趣味橫生

記者張宏/洛杉磯即時報導
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春晚以舞蹈「白蛇傳 浮生如夢」拉開蛇年春晚序幕。（記者張宏／攝影）
春晚以舞蹈「白蛇傳 浮生如夢」拉開蛇年春晚序幕。（記者張宏／攝影）

洋溢校園青春氣息的春晚在UCLA上演。洛杉磯加大（UCLA）中國學生學者聯誼會（CSSA）14日情人節當天，在可容納千人的Royce Hall舉辦一場趣味橫生的校園春晚，來自校內外師生一起欣賞這台親切、捧腹、熱血和共鳴的多元春晚。

活動現場擺放著各種贊助商和書法攤位，洋溢著節日氛圍。春晚以舞蹈「白蛇傳 浮生如夢」拉開蛇年春晚序幕，緊接著是湯安坡和李睿祺表演的相聲「晚上七點半開始」，兩人已是春晚常客，這次相聲改編自馬三立著名的對口相聲「十點鐘開始」，且融入學生們熟悉的各個科目術語和經歷，引發觀眾會心大笑。

當天是情人節，學校思凡劇社帶來小品「小小世界」展示學生戀愛和吃瓜的橋段，讓現場充滿浪漫和歡樂氣氛。ModernX舞團是UCLA備受歡迎的舞蹈團體，她們的舞蹈作品常融合了現代舞和街舞的元素，展現了年輕人的創新精神和對藝術的熱情。最後「中國新說唱2020」年度季軍李大奔以一場精彩的說唱表演壓軸，點燃舞台，贏得觀眾熱烈掌聲。

UCLA中國學生學者聯誼會主席譚晰月表示，洛杉磯加大現在有數千名中國學生，該CSSA是學校最大的中國留學生團體。今年蛇年春晚不僅是一場文化盛宴，更是展示中華傳統文化、促進校園文化交流的重要平台。希望透過這樣的活動，能加強校園內外的文化交流與融合，增進不同文化背景下的相互理解與友誼。CSSA每年還會舉辦籃球比賽、校園歌手大賽等活動，豐富學生課餘生活。

電影學院大四學生夏之坤已連續三年執導春晚，他說，今年春晚籌備三個月，中間一度因為火災延遲，晚會動員了130名學生參與。UCLA春晚水準逐年提升，今年報名節目多達60個，最後從中選出10個節目，好中選優，沙裡淘金。

湯安坡和李睿祺表演的相聲「晚上七點半開始」，兩人已是春晚常客。（記者張宏／攝影）
湯安坡和李睿祺表演的相聲「晚上七點半開始」，兩人已是春晚常客。（記者張宏／攝影）
春晚導演夏之坤（左）和UCLA CSSA主席譚晰月。（記者張宏／攝影）
春晚導演夏之坤（左）和UCLA CSSA主席譚晰月。（記者張宏／攝影）
UCLA中國學生學者聯誼會（CSSA）於14日情人節，在可容納千人的Royce ...
UCLA中國學生學者聯誼會（CSSA）於14日情人節，在可容納千人的Royce Hall舉辦了一場趣味橫生的校園春晚。（記者張宏／攝影）
活動現場擺放著各種贊助商和書法攤位，洋溢著節日氛圍。（記者張宏／攝影）
活動現場擺放著各種贊助商和書法攤位，洋溢著節日氛圍。（記者張宏／攝影）
學校思凡劇社帶來小品「小小世界」展示學生戀愛和吃瓜的橋段。（記者張宏／攝影）
學校思凡劇社帶來小品「小小世界」展示學生戀愛和吃瓜的橋段。（記者張宏／攝影）

UCLA 洛杉磯加大 情人節

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