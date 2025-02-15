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羅蘭高中華裔女生車禍 肇事者逃逸 家長尋目擊者

洛杉磯訊
羅蘭高中華裔女生車禍現場照片。（社群截圖）
羅蘭高中華裔女生車禍現場照片。（社群截圖）

羅蘭高中（Rowland HS）一名華裔王姓女生（Dongyua Wang），14日清晨在上學路上被汽車撞傷，已做完開顱手術目前仍在觀察中，但肇事者逃逸。事發地點在羅蘭岡Paso Real街與Colima大道交會的十字路口。「社區治安人人有責」（TACF）正協助尋找更多目擊者。

女孩的父親發表指出，「2月14日早上7點到7點20左右，我女兒在車里發生車禍，我女兒騎著一輛粉色電動車，應該是經過斑馬線時被撞的。目前女兒還在ICU（加護病房），但是並沒有找到肇事者，請大家幫忙 有經過這個路口的朋友，有看到或者行車記錄有記錄到的朋友請幫忙聯繫一下，如果有幫助必有重謝」。

「社區治安人人有責」（TACF）有一位會員發文表示，這個小女生受傷嚴重，有一位「社區治安人人有責的理事與他們同住在一個社區，就是在韓國超市旁邊的移動屋（Mobile home）。自己打電話詢問情形，這位理事說：「已經聯繫到女孩的父親，夫妻倆都在醫院陪伴著女孩，我是用電話聯繫的。女孩剛做完開顱手術，顱內出血顱骨骨折，這三天內是觀察重點，不能探視。」

這位網友表示，跟他講TACF 的會長和同仁都非常關心女孩的事情，想盡可能的來幫助你們。他很高興也很感動。我能感覺到他現在有些發懵，不知如何是好的狀態。

社區目擊者請報告警局或家長。記者致電洛杉磯縣警察局 (LASD) 核桃/鑽石吧警局（Walnut/Diamond Bar Sheriff's Station） 626-965-6627，該警分局為羅蘭岡社區提供服務。詢問該起車禍，但值班警察表示，該分局目前還沒有收到該起車禍的事故報告，建議聯繫加州公路巡邏局（CHP），並且提供了聯絡電話。記者又致電CHP分局323-259-3200，因為不是緊急事件且在周末，電話錄音要求在周一至周五的正常工作時間聯繫。

受害女孩的家長發文，徵集車禍目擊者。（社群截圖）
受害女孩的家長發文，徵集車禍目擊者。（社群截圖）

羅蘭岡 加州 鑽石吧

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