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抓無證移民引缺工 影響加州華人生活

記者張宏/洛杉磯即時報導
在美國農場幹活的工人，大部分都是無證移民。(路透)
在美國農場幹活的工人，大部分都是無證移民。(路透)

川普打擊非法移民也波及華人生活。有華人表示，最近家裡園丁不敢上班，也聯繫不到；還有華人承包的工程有工人去躲風頭不上班，工程被迫延期；中加州農場也因為無證工人躲藏，導致農無人耕種和採摘。

亞凱迪亞居民Tiffany劉表示，最近下雨家裡的草长很高，但是西裔園丁一直聯繫不上。這個園丁最近幾年負責他們整個小區的鋤草剪枝，但最近突然找不到人，聽說是擔心川普抓非法移民，不敢上工，怕被遣返。

還有華人找不到清潔工。阿罕布拉華人John王表示，每月來公司打掃兩次的清潔工夫婦，最近害怕移民局上門抓人，說要回墨西哥住一段時間。王先生只好臨時找人，但做這行多是西裔，難道以後找清潔工要先看身份證？

川普這番操作也波及建築行業，一名不願具名的華人開發商表示，工地最近有些工人躲風頭不敢上班，人手變少導致工程延期，本該一周工期現在可能需要兩到三周，因為工人基本都是西裔，華人比較少。該公司員工都要報稅，必須要有合法身份，但工程是下包給建築公司的，而這些公司的員工有無合法身份就不得而知了。

至於抓無證移民是否衝擊到華人餐飲業，華人餐廳業者鹿強表示，目前沒感覺到，因為該餐廳不請臨時工，員工全部要報稅，需要有合法身份，否則會被告。清潔工作是外包的，工人都是西裔，有無身份不知道。

農場可能是非法移民的聚集地。據ABC新聞報導，被認為美國糧倉的加州中部谷地供應美國四分之一的糧食，並產出40%的水果、堅果和其他食品。然而，加州約一半農場工人都是無證移民，川普大規模驅逐無證移民和ICE在全國突襲，導致這些農場工人躲在家裡不出工。西裔農場工人Xochilt Nuñez表示，這些無證移民們生活在恐懼之中，因為擔心移民官會來到田野，害怕被驅逐出境而留在家裡，有些人甚至不敢出門購買食品雜貨。有人在這裡已生活35年，工作納稅，卻沒有獲得工作許可。

移民權利組織表示，恐懼正在無證工人中蔓延。他們害怕出門，只能請有身份的鄰居和朋友開車接送他們，因為他們擔心自己可能會成為攻擊目標。突襲迫使一些農場工人待在家裡，可能會減少農產品和其他貨物收成，最終導致農產品價格因勞動力短缺而上漲。

在網路上有人發帖，號召舉報非法移民。但有網友表示，很多辛苦的體力活都是這些人做的，人家自給自足，創造社會價值，她不會舉報，這麼做太造孽。

川普打擊非法移民，讓入境美國之路變得越來越難。（記者張宏／攝影）
川普打擊非法移民，讓入境美國之路變得越來越難。（記者張宏／攝影）

非法移民 華人 川普

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