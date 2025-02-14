我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力破「離婚」傳言 歐巴馬夫婦情人節秀恩愛

關注貿易和通膨動態 史指收盤持平 但本周走勢強勁

駕車遭泥石流沖入大海 洛杉磯消防員死裡逃生

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為被困海水中的休旅車。（KTLA截圖）
圖為被困海水中的休旅車。（KTLA截圖）

據KTLA電視台報導，南加最近連續暴雨險象環生。洛杉磯市消防局（LAFD）一名消防員兼檢查員13日晚經歷一場驚險意外，當時他駕駛休旅車在馬里布（Malibu）遭泥石流沖走，從約30英尺高的陡坡墜入路旁海水裡。所幸，他成功自救並安全脫困，目前傷勢不重，已返家休養。

這次意外事件發生在13日下午5時左右，當時這名消防檢查員駕駛休旅車行經馬里布的Big Rock路段，突遇暴風雨帶來的泥石流。KTLA 記者斯皮爾曼（Eric Spillman）報導稱，K型護欄無法抵擋洶湧的泥漿，導致休旅車被沖出道路，從陡峭山坡翻滾墜入海中。

洛杉磯消防局發言人斯科特（Erik Scott）表示，高速公路下方原有一條排水隧道，但因大量泥水湧入而完全堵塞。他說，「這輛車從相當驚人的高度墜落，被海浪沖擊。 他甚至可能用刀具割開安全帶自救，最終得以安全脫離困境。」

報導說，事故發生後，現場畫面顯示，這名檢查員自行步行回到安全地帶，並翻越圍欄，驚訝的同事們立即上前關心。洛杉磯消防局表示，為謹慎起見，他被送往當地醫院檢查，所幸僅受輕傷，無生命危險。

針對墜海的休旅車，LAFD已安排一輛「巨型拖車」，配備吊臂與鋼纜，計畫於14下午大約4時左右低潮時段，展開打撈作業將車輛從水中拖出。LAFD也提醒民眾，在惡劣天候條件下行車務必提高警覺，避免行經易發生土石流的路段遭遇險情。

休旅 洛杉磯 暴雨

上一則

野火無情人間有愛 華裔姐弟隨身包義助災民

下一則

抓無證移民引缺工 影響加州華人生活

延伸閱讀

南加本季最強風暴來襲 恐爆土石流

南加本季最強風暴來襲 恐爆土石流
南加本季最強風暴13日來襲 恐引洪水、泥石流

南加本季最強風暴13日來襲 恐引洪水、泥石流
寶馬山野火後續 環保署處理場選址引抗議

寶馬山野火後續 環保署處理場選址引抗議
火燒洛杉磯

火燒洛杉磯
20億彩券得主 馬里布豪宅也被焚毀

20億彩券得主 馬里布豪宅也被焚毀
20億元彩券得主2年前買下的馬里布豪宅 野火中焚毀

20億元彩券得主2年前買下的馬里布豪宅 野火中焚毀

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25

超人氣

更多 >
情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買

好市多7項健康食品 營養師建議40歲以上者購買
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人