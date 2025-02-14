駕車遭泥石流沖入大海 洛杉磯消防員死裡逃生

圖為被困海水中的休旅車。（KTLA截圖）

據KTLA電視台報導，南加最近連續暴雨 險象環生。洛杉磯 市消防局（LAFD）一名消防員兼檢查員13日晚經歷一場驚險意外，當時他駕駛休旅 車在馬里布（Malibu）遭泥石流沖走，從約30英尺高的陡坡墜入路旁海水裡。所幸，他成功自救並安全脫困，目前傷勢不重，已返家休養。

這次意外事件發生在13日下午5時左右，當時這名消防檢查員駕駛休旅車行經馬里布的Big Rock路段，突遇暴風雨帶來的泥石流。KTLA 記者斯皮爾曼（Eric Spillman）報導稱，K型護欄無法抵擋洶湧的泥漿，導致休旅車被沖出道路，從陡峭山坡翻滾墜入海中。

洛杉磯消防局發言人斯科特（Erik Scott）表示，高速公路下方原有一條排水隧道，但因大量泥水湧入而完全堵塞。他說，「這輛車從相當驚人的高度墜落，被海浪沖擊。 他甚至可能用刀具割開安全帶自救，最終得以安全脫離困境。」

報導說，事故發生後，現場畫面顯示，這名檢查員自行步行回到安全地帶，並翻越圍欄，驚訝的同事們立即上前關心。洛杉磯消防局表示，為謹慎起見，他被送往當地醫院檢查，所幸僅受輕傷，無生命危險。

針對墜海的休旅車，LAFD已安排一輛「巨型拖車」，配備吊臂與鋼纜，計畫於14下午大約4時左右低潮時段，展開打撈作業將車輛從水中拖出。LAFD也提醒民眾，在惡劣天候條件下行車務必提高警覺，避免行經易發生土石流的路段遭遇險情。