美國江蘇兩會聯歡 新春納福促進交流

美國江蘇總商會和美國江蘇經貿文化聯合會舉辦「慶新春 鬧元宵」新春納福晚宴。（記者張宏／攝影）

美國江蘇總商會和美國江蘇經貿文化聯合會（簡稱江蘇兩會 ）日前舉辦「慶新春鬧元宵」晚宴，江蘇省僑辦送非遺元宵花燈、僑聯送「福」和工商聯送賀函，大家在充滿家鄉味的元素中一起慶祝新春佳節。

江蘇兩會以秦淮燈彩為信，以姑蘇鄉音為約，來自江蘇手工製作的非遺花燈在現場營造喜慶的過年氛圍，現場來賓也都多穿戴紅上裝紅圍巾。會長徐曉峰表示，新春佳節期間是家人聚會的時候，江蘇省僑辦、僑聯和工商聯為大家帶來祝福。江蘇兩會的重要使命之一就是搭建好江蘇僑胞與祖籍國溝通和聯繫的橋梁，促進美國與江蘇之間的經貿往來和文化交流，為美國江蘇僑胞提供力所能及的幫助和服務。在創會會長蔡成華領導下，江蘇兩會做了大量工作，得到江蘇省政府和中領館 的多次肯定。在新的一年，江蘇兩會要繼往開來，努力為兩地橋梁建設添磚加瓦。

江蘇兩會創會會長、永遠榮譽會長蔡成華表示，江蘇兩會合為一體，是江蘇籍僑胞在僑團建設方面的有序推進。兩會在促進江蘇與美國、中國與美國的經貿往來和文化交流方面做出積極貢獻，也為江蘇籍的僑胞、企業家凝聚力量搭建平台。他現場捐贈萬元支票 用於會務發展，並且繼續關注和支持江蘇兩會，期待會務更上層樓。

中領館文化參贊王太鈺表示，江蘇兩會在過去一年舉辦紀念中美乒乓外交53周年、中美建交45周年論壇暨晚宴等活動。日前東方歌舞團「只此青綠」劇組到洛杉磯演出，蔡成華親力親為，幫助做了很多工作。他希望新的一年能與江蘇兩會繼續合作，共同推進中美的文化、體育和旅遊的交流。

監事長梁宏說，美國江蘇總商會創會10年，推動江蘇與美國的經貿合作項目達百餘項，江蘇經貿文化聯合會成立以來吸引300多名各界精英，希望大家在江蘇文化氣息中度過美好夜晚。