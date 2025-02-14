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南加民宅又查獲隱藏攝像機 偽裝植物監視屋主

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南加民宅又查獲隱藏攝像機 偽裝植物監視屋主伺機而動

棕櫚泉訊
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棕櫚泉警察局近期在當地一處住宅院落內發現了一個偽裝成植物與草坪的拍攝裝置。 （棕櫚泉警察局）
棕櫚泉警察局近期在當地一處住宅院落內發現了一個偽裝成植物與草坪的拍攝裝置。 （棕櫚泉警察局）

南加州再現民宅周遭藏隱藏攝像機的案件。棕櫚泉（Palm Springs）警察局13日表示，近期在當地一處住宅院落內發現了一個偽裝成植物與草坪的拍攝裝置，位置愈發隱蔽，警方建議民眾多留心和自查。

棕櫚泉警察局在聲明中指出，該攝影機是在Las Palmas社區被發現的，但未透露嫌疑人身份、可能動機或設備被發現的確切時間。 根據警方發布的圖片，針孔攝像機被嚴密地包裹在一塊草皮中，並被放置在屋主的庭院內，迷惑性機強。棕櫚泉警察局調查官哈欽森（William Hutchinson）表示，「雖然這是目前當地通報的唯一案例，但我們希望確保居民知悉此事，並採取必要的預防措施。」

儘管該事件背後的動機仍不明朗，但警方指出，犯罪分子利用隱藏攝影機監視住宅、分析居民活動模式的情況越來越普遍，可能助長竊盜或其他犯罪行為。

該事件曝光後，也引發不少南加居民關注。有網友分享類似經歷，「我的鄰居幾周前發現一架低空飛行的無人機，飛過我們的後院，每個地方停留幾秒鐘，然後繼續移動。他還沒來得及報警，無人機就消失了。但他應該還是要報警。」

棕櫚泉警察局建議房主採取以下措施，以保障自身安全： 1、徹底檢查院落：特別注意園林綠化、盆栽及任何異常或不尋常的物體；2. 尋找可疑跡象：隱藏攝影機體積小、隱蔽性高，但反光鏡頭與異常線狀附件可能是關鍵線索；3、避免觸碰可疑裝置：如發現潛在的隱藏攝影機，切勿移動，以免破壞潛在證據；4、立即通報警方：若發現可疑裝置，請向當地警察局報告，並提供設備的具體位置與描述。

棕櫚泉 無人機 南加

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