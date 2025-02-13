我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Yelp前百大餐廳南加奪冠 華人聚集區中餐館也上榜

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用 華裔青年近況更新

Yelp前百大餐廳南加奪冠 華人聚集區中餐館也上榜

編譯胡立宗／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰禾居的乾麵。（Yelp網站）
泰禾居的乾麵。（Yelp網站）

Yelp公布「全美2025年百大美食餐廳」，南洛杉磯Mercado La Paloma的墨西哥餐廳「Holbox」奪冠，艾爾蒙地市的泰禾居餃子館（Tai He Ju Dumplings House）排名第27，南加共有十家上榜。

泰禾居在Yelp上的星等為4.9，綜合各家美食網站用戶對泰禾居的評價，認為好吃的人，多半稱讚泰禾居的麵食口味道地，而且價格便宜，老闆還會點餐送蛋花湯等等。

Holbox的網站說，店名來自墨西哥猶加敦半島外海的馬雅文島名，他們這間墨式餐廳只用本地新鮮食材，提供鮮美口味，並且不論是昂貴或便宜的海產，都能以不做作的擺盤出菜。

Yelp對Holbox的介紹則是，能以醃、烤、燻等方式，提供各類海鮮菜色，「ceviche」醃海鮮、「agua chiles」墨式鮮蝦生魚片、牧豆樹烤章魚、蘋果燻魚頭都是招牌餐點。

另外，2017年才開張的Holbox，已經拿過米其林的星等，2019、2021、2022等年登上「必比登推介」，主廚還曾進入詹姆斯比爾德獎的決選名單，也曾在2023年獲得洛杉磯時報的年度最佳餐廳獎，與洛時101家最棒餐廳的第五名

同時，Holbox不但好吃有名，還在今年的洛杉磯山火後，提供餐點給災民與第一線工作人員。發言人告訴CBS News，他們捐給「世界中央廚房」的菜色都在菜單上，並爭取到1萬美元的捐款。

Yelp的資深評論者Tiffany T說，在地美食獲得讚賞理所當然，還沒吃過的人，趕快來，扇貝到章魚，還有「ceviche」與塔可餅，絕對讓人口感十足。

南加其他入選餐廳依次為：長堤的Shlap Muan Wings；托斯汀的Berry Brand；格蘭杜拉的West Coast Cheesesteaks；安那罕的Sunbliss Café；艾爾蒙地的泰禾居；蒙羅維亞的Lord Empanada；河濱市的Cardelli's Italian Market Deli and Catering；諾可的North Shore Plate Lunch；克萊蒙的Daddy Ji；絲蘭谷的La Copine；與聖璜卡畢斯壯諾的Heritage Barbecue。

艾爾蒙地市泰禾居。（Yelp網站）
艾爾蒙地市泰禾居。（Yelp網站）

洛杉磯 墨西哥 艾爾蒙地

上一則

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

延伸閱讀

亞裔總商會會長董繼玲挺亞裔 成為美國打拚成功典範

亞裔總商會會長董繼玲挺亞裔 成為美國打拚成功典範
說與不說，都有靈犀

說與不說，都有靈犀
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
一個多月偷逾十家店 警追緝1嫌

一個多月偷逾十家店 警追緝1嫌
Yelp全美百大中菜餐廳 榜首Maxi雲吞背後有兒時味道

Yelp全美百大中菜餐廳 榜首Maxi雲吞背後有兒時味道
康州中餐館印裔外送員遭槍殺 警研判：攔路打劫變槍擊

康州中餐館印裔外送員遭槍殺 警研判：攔路打劫變槍擊

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由
非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人
Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　