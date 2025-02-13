Yelp前百大餐廳南加奪冠 華人聚集區中餐館也上榜

泰禾居的乾麵。（Yelp網站）

Yelp公布「全美2025年百大美食餐廳」，南洛杉磯 Mercado La Paloma的墨西哥 餐廳「Holbox」奪冠，艾爾蒙地 市的泰禾居餃子館（Tai He Ju Dumplings House）排名第27，南加共有十家上榜。

泰禾居在Yelp上的星等為4.9，綜合各家美食網站用戶對泰禾居的評價，認為好吃的人，多半稱讚泰禾居的麵食口味道地，而且價格便宜，老闆還會點餐送蛋花湯等等。

Holbox的網站說，店名來自墨西哥猶加敦半島外海的馬雅文島名，他們這間墨式餐廳只用本地新鮮食材，提供鮮美口味，並且不論是昂貴或便宜的海產，都能以不做作的擺盤出菜。

Yelp對Holbox的介紹則是，能以醃、烤、燻等方式，提供各類海鮮菜色，「ceviche」醃海鮮、「agua chiles」墨式鮮蝦生魚片、牧豆樹烤章魚、蘋果燻魚頭都是招牌餐點。

另外，2017年才開張的Holbox，已經拿過米其林的星等，2019、2021、2022等年登上「必比登推介」，主廚還曾進入詹姆斯比爾德獎的決選名單，也曾在2023年獲得洛杉磯時報的年度最佳餐廳獎，與洛時101家最棒餐廳的第五名

同時，Holbox不但好吃有名，還在今年的洛杉磯山火後，提供餐點給災民與第一線工作人員。發言人告訴CBS News，他們捐給「世界中央廚房」的菜色都在菜單上，並爭取到1萬美元的捐款。

Yelp的資深評論者Tiffany T說，在地美食獲得讚賞理所當然，還沒吃過的人，趕快來，扇貝到章魚，還有「ceviche」與塔可餅，絕對讓人口感十足。