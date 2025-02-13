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這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

編譯陳盈霖／即時報導
許多公司提供年長者優惠。包括電影院。（AMC官網）
許多公司提供年長者優惠。包括電影院。（AMC官網）

根據Walletjump，許多人可能不知道，許多公司替超過55歲年長者提供不少「秘密優惠」，民眾最好主動詢問。以下是2025年一些年長者適用相關折扣與優惠，部分甚至可省下數千美元。

一、娛樂優惠

AMC與Regal Cinemas電影院，均提供60歲以上者30%票價優惠。Kindle電子書提供AARP會員50%折扣。Ticketmaster提供65歲以上者享有門票折扣（每張票折扣各異）。美國博物館提供50歲以上折扣優惠，因博物館而異。國家公園管理局有62歲以上者適用的老年通行證（Senior Pass），可進入2000多個聯邦休閒場所，大約參觀過兩至三個公園後，便能回本。

二、每年減少400美元以上汽車保費

許多老年人在汽車保費上支付過高費用，最大的問題是沒經過比較。若超過45歲，每月支付的汽車保費超過38美元，那麼很可能支付過高。符合年紀者可上Coverage.com比較相關優惠。

三、利用新現金提取計畫，獲得高達18萬5000美元資金

聯邦住房金融局（FHA）提供「FHA Cash-Out Plan（FaCOP）」現金提取計畫，是一項保險保再融資計畫，替數百萬美國人帶來高達18萬5000美元現金，自由支配。無論是房屋翻修、創業、還債、甚至度假。民眾可上https://quotes.fhacashoutguide.com查看是否符合資格。

四、削減手機費用。

不少大型電話公司都有老年人特別折扣。Mint Mobile提供55歲以上長者套裝優惠，每月15美元起，可享5GB的5G／4G LTE數據流量，無線通話和簡訊，免費撥打加拿大和墨西哥。T-Mobile提供Essentials 55+計畫，包括無線通話、簡訊和智慧型手機數據、存取T-Mobile的5G網路、3G行動熱點數據等。

Verizon Wireless替55歲或以上客戶提供全國無線通話和簡訊服務方案。Lively提供靈活的計畫，每月19.99美元起，包括無限通話與簡訊，且提供緊急響應、跌倒檢測和24/7醫療熱線等安全服務。

五、享受健康折扣

美國老年人在醫療保險上支出過多，但也有不少專門設計幫助老年人更有效管理費用的計畫。RiteAid的Wellness 65歲以上長者方案，每月第一個星期三購物提供20%折扣，包括藥劑師免費諮詢。Walgreens替55歲以上者提供線上和店內購物20%折扣，需有myWalgreens會員資格。

RxFreeCard替老年人提供處方藥折扣。Atera Spas提供老年人商品特別優惠價格。AARP處方藥節省計畫，FDA批准的處方藥平均可省下61%。

六、房屋保險優惠

住房是許多人一生最大的金融投資，也容易受風險影響，購買房屋保險非常重要，可讓房屋免受包括風災、火災、蓄意破壞、龍捲風、颶風和雷暴等危害。可上https://quotes.insuremyhome.org，輸入住家郵遞區號及基本資訊，可從多家公司中找到最優惠的價格。專家提示：已支付新年度房屋保費者若更換其他保險公司，通常會退還未使用的部分。

七、電價減半

電價每年穩步上揚，透過新型尼古拉-特斯拉（Nikola-Tesla）技術，可節省數百至數千美元電費。只需將設備插入任何牆上插座，即可優化家中電流使用，顯著降低電錶數字。民眾可上https://article.walletjump.com/powersave/?sub2=dog5nqbo763pk1m7jqqbrpd2。

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