Trader Joe's這款全能保養油你入手了嗎？僅為大牌的1折價

Trader Joe's推出的馬魯拉油全名為「Marula Facial Oil」。（本報資料照片）

在Trader Joe's 琳瑯滿目的貨架上，有一款性價比極高產品，可能被你忽略。這款產品售價僅6.99美元，卻兼具多種保養功能；無論是深層保濕、抗衰老還是舒緩敏感肌，它都能輕鬆應對，超越不少美容護膚大牌。

馬魯拉油（Marula Oil）是從非洲馬魯拉樹（Sclerocarya birrea）的果實中提取的植物油。這種樹主要生長於南非 、納米比亞（Namibia）和博茨瓦納（Botswana）等地，其果實呈橄欖狀，內含大量油脂。

馬魯拉油富含單不飽和脂肪酸（如油酸），能夠滋潤乾燥肌膚，保持水分，而且它的分子結構小，能迅速滲透並被肌膚吸收。馬魯拉油還富含維生素C和維生素E，這些抗氧化劑有助中和自由基，減緩肌膚衰老。此外，馬魯拉油具有良好抗炎效果，可以舒緩肌膚過敏或發炎情況。

馬魯拉油作為美容護膚的用途由來已久。據維基百科資料，在南非和莫桑比克（Mozambique），當地的聰加人（ Tsonga）使用馬魯拉油作為保濕潤膚露，也用作嬰兒的按摩油。而在納米比亞，女人使用馬魯拉油而不是水來清潔自己。

近年來，馬魯拉油受到美容護膚品牌的青睞，廣泛添加於各類保養產品中，並逐漸成為許多美容達人日常護膚的首選。而Trader Joe's推出的馬魯拉油，成分簡單純粹，採用馬魯拉籽經初榨冷壓製成。0.85盎司的馬魯拉油裝在深色玻璃滴瓶中，使用時只需輕輕擠壓橡膠吸頭，便可輕鬆控制精華油的滴出量。

「Trader Joe's的馬魯拉油是一款非常棒的臉部精油」，加州 SkinLab的知名美容師Joshua Ross在網上分享，馬魯拉油富含脂肪酸和氨基酸以及抗氧化劑，可以很好滋潤皮膚，讓你的皮膚煥發健康光澤。她強調，不必擔心在臉上塗油會堵塞毛孔或引起痤瘡，因為種子油類似人類皮膚的天然油脂。

Ross還指出，某奢侈品牌的馬魯拉油，半盎司售價就高達38美元，而Trader Joe's的0.85盎司的產品，僅售6.99美元。Ross建議用這種油代替保濕霜，或者為增加保濕效果，晚上將其添加到保濕霜上。

此外，不少人表示，馬魯拉油也非常適合作為護髮油。只需將適量護髮油塗抹在手掌，然後輕輕塗抹髮尾或髮中，便可快速撫平毛躁並增添髮絲的光澤感。「價格實惠，使用時也不心疼。洗完澡後，臉、脖子、頭髮一瓶搞定，真是方便！」華人張女士是這款油的忠實粉絲，已多次購買。