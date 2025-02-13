我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵、酒駕撞死人 台通緝犯要在美申請庇護

除了對等關稅還提到汽車和TikTok 川普發言10重點

Trader Joe's這款全能保養油你入手了嗎？僅為大牌的1折價

記者趙健/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Trader Joe's推出的馬魯拉油全名為「Marula Facial Oil」。（本報資料照片）
Trader Joe's推出的馬魯拉油全名為「Marula Facial Oil」。（本報資料照片）

Trader Joe's琳瑯滿目的貨架上，有一款性價比極高產品，可能被你忽略。這款產品售價僅6.99美元，卻兼具多種保養功能；無論是深層保濕、抗衰老還是舒緩敏感肌，它都能輕鬆應對，超越不少美容護膚大牌。

馬魯拉油（Marula Oil）是從非洲馬魯拉樹（Sclerocarya birrea）的果實中提取的植物油。這種樹主要生長於南非、納米比亞（Namibia）和博茨瓦納（Botswana）等地，其果實呈橄欖狀，內含大量油脂。

馬魯拉油富含單不飽和脂肪酸（如油酸），能夠滋潤乾燥肌膚，保持水分，而且它的分子結構小，能迅速滲透並被肌膚吸收。馬魯拉油還富含維生素C和維生素E，這些抗氧化劑有助中和自由基，減緩肌膚衰老。此外，馬魯拉油具有良好抗炎效果，可以舒緩肌膚過敏或發炎情況。

馬魯拉油作為美容護膚的用途由來已久。據維基百科資料，在南非和莫桑比克（Mozambique），當地的聰加人（ Tsonga）使用馬魯拉油作為保濕潤膚露，也用作嬰兒的按摩油。而在納米比亞，女人使用馬魯拉油而不是水來清潔自己。

近年來，馬魯拉油受到美容護膚品牌的青睞，廣泛添加於各類保養產品中，並逐漸成為許多美容達人日常護膚的首選。而Trader Joe's推出的馬魯拉油，成分簡單純粹，採用馬魯拉籽經初榨冷壓製成。0.85盎司的馬魯拉油裝在深色玻璃滴瓶中，使用時只需輕輕擠壓橡膠吸頭，便可輕鬆控制精華油的滴出量。

「Trader Joe's的馬魯拉油是一款非常棒的臉部精油」，加州SkinLab的知名美容師Joshua Ross在網上分享，馬魯拉油富含脂肪酸和氨基酸以及抗氧化劑，可以很好滋潤皮膚，讓你的皮膚煥發健康光澤。她強調，不必擔心在臉上塗油會堵塞毛孔或引起痤瘡，因為種子油類似人類皮膚的天然油脂。

Ross還指出，某奢侈品牌的馬魯拉油，半盎司售價就高達38美元，而Trader Joe's的0.85盎司的產品，僅售6.99美元。Ross建議用這種油代替保濕霜，或者為增加保濕效果，晚上將其添加到保濕霜上。

此外，不少人表示，馬魯拉油也非常適合作為護髮油。只需將適量護髮油塗抹在手掌，然後輕輕塗抹髮尾或髮中，便可快速撫平毛躁並增添髮絲的光澤感。「價格實惠，使用時也不心疼。洗完澡後，臉、脖子、頭髮一瓶搞定，真是方便！」華人張女士是這款油的忠實粉絲，已多次購買。

張女士還表示，提到護膚油，不少人可能會擔心塗抹後的油膩感，但馬魯拉油的質地卻出乎意料的輕盈，體感接近爽膚水，卻比爽膚水更具滋潤效果。

Trader Joe's的0.85盎司的產品，僅售6.99美元。（截圖自Trad...
Trader Joe's的0.85盎司的產品，僅售6.99美元。（截圖自Trader Joe's官網）

Trader Joe's 南非 加州

上一則

H Mart奇諾新店開業 為南加內陸帶來亞洲美食

下一則

世報燈會華航機票  風雨無阻領大獎分享秘訣

延伸閱讀

Trader Joe’s 年度顧客選擇首獎 辣椒酸橙玉米卷餅片連莊

Trader Joe’s 年度顧客選擇首獎 辣椒酸橙玉米卷餅片連莊
疑染肉毒桿菌 好市多、沃爾瑪、Trader Joe's召回鮪魚罐頭

疑染肉毒桿菌 好市多、沃爾瑪、Trader Joe's召回鮪魚罐頭
雞蛋持續短缺 各大超商祭出限購令 Trader Joe's只能買一打

雞蛋持續短缺 各大超商祭出限購令 Trader Joe's只能買一打
雞蛋限購令恐持續數月 Trader Joes全美門店限購 灣區供貨穩定

雞蛋限購令恐持續數月 Trader Joes全美門店限購 灣區供貨穩定
情人節商機… Trader Joe's推粉紅及粉紫保冰袋 搶手

情人節商機… Trader Joe's推粉紅及粉紫保冰袋 搶手
無視選舉舞弊指控 委內瑞拉總統馬杜洛宣誓就職

無視選舉舞弊指控 委內瑞拉總統馬杜洛宣誓就職

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由
非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人
Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　