我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果19日發表會 亮相金屬風格新品？

要求晶片移回美國 川普重提「台灣搶走所有生意」

涉性侵、撞死人 台通緝犯要在美申請庇護

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在台灣涉嫌性侵及酒駕致死的蔡正為，潛逃美國多年後被捕，面臨遣返。蔡正為的律師團隊計劃為他申請遞解暫緩與庇護。（DEALosAngeles X）
在台灣涉嫌性侵及酒駕致死的蔡正為，潛逃美國多年後被捕，面臨遣返。蔡正為的律師團隊計劃為他申請遞解暫緩與庇護。（DEALosAngeles X）

在台灣涉性侵及酒駕致死的蔡正為，潛逃美國多年後，日前被捕。本案後續發展，引各界關注。代理蔡正為的章誠律師事務所（TEZ Law Firm）指出，當事人正尋求法律協助。

該事務所指出，台灣目前仍稱「中華民國」，與中國大陸不是同一政治體系，台灣公民無法在美國申請政治庇護。不過，台灣公民可以考慮遞解暫緩（Deferred Removal）及反酷刑保護（CAT）；前提是能證明若返回台灣，將面臨司法酷刑或不公平審判。曾遭遇警方或黑幫威脅、暴力或其他不公平對待，可作為申請遞解暫緩的依據。

事務所法務助理葛中平表示，美國與台灣之間，存在司法合作協定，特別是在川普任內，美方加強與多國合作，打擊跨國犯罪及逃犯。蔡正為被捕，可能在此背景下進行，但尚無明確證據顯示，台灣執法部門直接參與此次逮捕行動。

蔡正為目前被拘押，尚未收到法院正式指控文件（NTA）。葛中平表示，依照美國法律，若台灣未對蔡正為做出定罪，美方不得將他視為罪犯。在這種情況下，律師團隊將協助蔡正為申請庇護或遞解暫緩，並嘗試為其爭取保釋。葛中平強調，蔡正為的妻子與兩名孩子也在美國，且已申請庇護，這可能有助強化家庭團聚（Family Unit）的法律立場。

蔡正為已同意葛中平團隊向媒體說明案情，以期透過媒體報導，為其辯護提供有利支持。蔡正為強調，他不是罪犯，願意配合法律程序，證明清白。葛中平表示，未來將持續跟進案件進展，並視情況，決定是否採取進一步法律行動。目前，相關執法部門尚未對案件作出評論。

移民律師許俊良表示，目前「聯邦移民暨海關執法局」（ICE）的執法方式，較過去更嚴格，許多案件甚至不經法院審理，直接執行遣返程序。根據ICE現行政策，非法居留且涉嫌犯罪的外國人，將可能迅速遞解出境。許俊良指出，按一般程序，ICE在美國境內進行遣返，通常需經過移民法院審理，但目前因政策變更，許多案件不再經過完整法庭程序，而是直接加速遞解。「只要ICE認定當事人涉及犯罪，且無合法身分，就能立即將其遣返」。

針對遭台灣通緝的無證移民被ICE逮捕，許俊良分析，當事人在台灣已被通緝，ICE執法不會考慮美國是否認可該通緝令，而是依據國際執法合作機制，將他遣返回台灣。「目前政策不涉及是否遭受不公平審判、人道考量或家庭團聚等因素，一旦被認定無合法身分，ICE將直接執行遣返」。

此外，許俊良表示，台灣民眾透過政治庇護取得美國合法身分的案例極少，「台灣不屬社會動蕩或政治迫害國家，很難符合庇護申請標準。即便當事人家屬正在申請庇護，也不會影響ICE遣返當事人的決定」。

美國政府目前執行「快速遞解」（Expedited Removal）政策，允許ICE在未經法院審理情況下，直接遣返符合條件的非法移民。該政策是川普上台後開始實施，至今未受法律挑戰。許俊良強調，加速遞解程序中，無須經過法庭聽證，當事人因此失去提出國際人道主義考量或個人特殊情形等申訴機會。「目前被ICE逮捕後，成功留下的案例極少，一旦進入遞解程序，幾乎無法透過法律手段進行抗辯。」許俊良說，即使當事人正在申請政治庇護，這個申請程序本身，並不能提供合法身分保障，也不會影響ICE的執法行動。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處表示，不便評論此事。

ICE 遣返 庇護

上一則

爾灣市議員調薪 無限期延後討論

延伸閱讀

性侵未成年、酒駕致2死 台男藏美6年 律師揭案件細節

性侵未成年、酒駕致2死 台男藏美6年 律師揭案件細節
紐約布碌崙男子冒充ICE官員性侵未遂 假釋期再犯恐面臨重刑

紐約布碌崙男子冒充ICE官員性侵未遂 假釋期再犯恐面臨重刑
加州綠卡移民也被抓 幼童心生陰影

加州綠卡移民也被抓 幼童心生陰影
新州民主黨 籲限制地方與ICE合作列州法

新州民主黨 籲限制地方與ICE合作列州法
ICE突襲校園人心惶惶 紐約移民家長懇求：暫停手機禁令才能緊急連絡

ICE突襲校園人心惶惶 紐約移民家長懇求：暫停手機禁令才能緊急連絡
ICE突襲學校、禮拜場所 皇后區長：無法接受

ICE突襲學校、禮拜場所 皇后區長：無法接受

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由
非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人
Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　