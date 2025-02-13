爾灣市議員調薪 無限期延後討論

爾灣市議員調漲工資，無限期延後討論。（爾灣市官網）

橙縣爾灣 市（Irvine）市議會無限期推遲對漲薪事項的投票。此前，該市擬將每位市議員的基本工資從每月880美元漲至3308美元，也就是年薪3萬9696美元。調漲後的工資將是全橙縣市議員中最高的。

根據橙縣紀事報（The Orange County Register），爾灣市政經理祁志豪（Oliver Chi）表示，市府人員在與市議員們商討之後，建議推遲該項事宜的討論。並且，市議員Mike Carroll缺席了11日（周二）的市議會。Oliver Chi13日早上表示，他不確定該項事宜是否還會回到市議會議程上。市議會原本計畫在11日市議會上對漲薪方案進行一讀。該方案必須經過二讀通過才可以生效。

爾灣市議員的工資自2009年以來都沒有調高過。若這項決定通過了，爾灣市議員的工資將是加州法律所規定的最高工資。加州法律規定，對於人口超過25萬，選民沒有允許更高工資的情況下，市議員可以最高領取月薪3200美元。

如果漲薪通過，新的工資標準將在爾灣市第五區選舉後，4月中旬新當選市議員上任後開始實施。

爾灣市加上市長共有七位市議員。以目前每位市議員月薪880美元來算，漲薪後每位市議員的年薪從1萬560美元漲至3萬9696美元，市府對所有市議員的薪資總額由7萬3920美元增至27萬7872美元。

儘管市議員的工作強度很大，但被視為一個兼職工作，多數市議員都有其他工作。爾灣市議員除了薪資，每年還有8580元的汽車津貼，小型退休金計畫以及優等保險 計畫。一些市議員會選擇不用市府提供的保險。根據該市市議員2023年薪資、津貼發放數據，當時是市議員的Larry Agran除了基礎工資，還獲得了8580美元的汽車津貼，價值1萬4787美元的保險以及1650美元的津貼。

不過，爾灣市議員也可以選擇不領那麼多的薪資，或者將多出來的工資捐給社區合作基金，由此分發給符合條件的非營利組織。

此外，在有市議員代表城市參加的一些委員會中，也會有一些津貼發放給他們。最突出的是市議員參加的大公園董事會（Great Park Board of Directors），該會的成員僅有市議員，每人每月發給880美元補貼，這會讓每位市議員的月收入翻倍。一些民眾對此表示困惑，認為該董事會沒有存在的必要。不過爾灣市律師Jeffrey Melching近日解釋，出於法律因素，該委員會有獨立存在的必要性。

市政經理祁志豪表示，如果市議員漲薪提案通過，市議員可以調整參加大公園委員會得到的薪資。他說，「除非市議員主動採取行動，否則這不會發生。」