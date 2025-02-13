洛市消防局反應時間超標2倍 議會擬發債券擴編制建新站

洛杉磯市消防局人力短缺，平均反應時間是國家標準兩倍，市府擬透過債券案增設62個消防站、擴編預算增聘400人因應。（取材至abc7電視台）

洛杉磯 市消防局人力吃緊日益嚴重，上月寶馬山毀滅性大火後，消防反應時間過長引發居民強烈不滿。據了解，轄區僅設23號及69號兩個消防站，平均反應時間遠超國家標準，市議會擬提債券 案籌建新消防站。

據主流媒體「7 On Your Side」調查，69號消防站對建築火警平均反應時間達5分7秒，急救服務7分35秒；23號消防局情況更糟，反應時間超過8分鐘，竟然是美國國家消防協會4分鐘標準的兩倍。消防局規畫部主管Eric Roberts指出，「這四分鐘就是生死交關，這種情況絕對不能接受。」

寶馬山居民Ken Karmin表示，1月7日大火逼近時，因預料消防人力不足而拒絕撤離。「這不是因為消防員不好，而是因為人手實在太少。」

Eric Roberts直指人力短缺是延誤關鍵。他透露，消防站自1960年代以來不增反降，從112個減至106個，且人員編制自90年代以來幾無增長。在國際消防員協會協助分析下，建議增設62個消防站，其中包括增加西洛杉磯消防站，以縮短23號及69號消防局的反應時間。

第11選區市議員Traci Park與市議員Monica Rodriguez已提出債券案，籌措建站經費。帕克強調，「野火威脅逐年升高，若不及時投資，寶馬山事件恐將在洛杉磯各社區重演。」該案已獲市長貝斯（Karen Bass）支持。市議會13位議員中，8人回覆，5人明確表態支持。

消防工會主席Freddy Escobar指出：「我們急需更多消防局和資源，債券案能確保建站經費到位。」不過，即使選民通過債券案，新建消防站仍需耗時數年。消防局長Kristin Crowley已在新年度預算 案中，建議增編7%預算，擬增聘400多名消防員，以改善當前人力短缺窘境。