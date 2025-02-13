強風暴雨泥石流威脅 洛縣華人區發疏散警告

暴風雨13日繼續襲擊亞凱迪亞，當局提醒司機駕駛需額外注意安全。（記者邵敏／攝影）

強暴風雨繼續襲擊洛杉磯地區，為應對可能引發的洪水 、泥石流等風險，華人聚居城市亞凱迪亞 （Arcadia）13日早上發布疏散警告，主要涉及Elkins Avenue以北住宅；曾受野火影響的區域最為危險，政府提醒當地居民做好應急準備。

氣象部門預測12日至14日有強暴風雨天氣，降雨量最高可達每小時0.5至1.0英吋，並指出13日全天至晚間出現最大降雨，可能引發洪水、泥石流等風險。亞凱迪亞當局指出，伊頓野火發生後，靠近火災區域的房屋應特別提高警惕，防止大規模洪水、碎片和泥石流襲擊。此次暴風雨期間，該市Carolwood Driv以北、Vista Avenue沿線的近120戶住宅，預計將遭受最大影響。

亞市議員鄭博仁表示，北部居民已被視為高風險人群，作為預防措施，當局發出疏散警告，但現在並非強制疏散。警告區域僅限於Elkins Avenue以北，那些被認為可能面臨泥石流、高水位或道路無法通行等風險的房屋。鄭博仁同時還提到，附近城市西拉馬德瑞（Sierra Madre）將發布實際的疏散命令，伊頓野火沿線各區也已發布疏散警告、或強制疏散命令，提醒亞市居民不要混淆其他城市的指令。

當局建議居民做出最適合家庭和個人安全需求的選擇，如需額外時間撤離，務必提前準備好應急包，包內裝有現金、重要文件、電話、藥品、醫療設備、以及嬰兒、老年人、有醫療需求的個人和寵物 必需品。隨著暴風雨的發展，當局將分享最新資訊。

公共工程服務局已在亞市北部地區安裝混凝土路障，幫助減少大雨期間街道上的碎片和泥石流。靠近火災區域的居民，應做好庭院、戶外家具、烤肉架、游泳池等遭受影響的準備。居民如果擔心泥石流侵入房屋，可聯繫公共工程服務局626-254-2720，了解更多資訊，或撥打洛縣泥流熱線 800-933-0930尋求協助。此外，亞市政府為所有居民提供免費沙袋，如有需要，可前往107消防站（W. Orange Grove Ave. 79號）領取，無需預約。