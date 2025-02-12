南加本季最強風暴將來襲 恐引洪水、泥石流

南加州將迎來本季最強風暴，山區恐降6吋豪雨，當局警告洪水與土石流風險，並呼籲居民提高警戒、做好疏散準備。（abc7電視台）

南加13日將迎本季最強風暴，氣象單位預警，山區降雨量恐達6吋，可能引發洪水 及土石流，呼籲居民提高警戒，做好疏散準備。目前，太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway, PCH） 部分路段已關閉，寶馬山（Pacific Palisades） 及伊頓野火災區（Eaton Fire Area） 架設防護系統，防範災情擴大。

氣象預報指出，風暴將於15日深夜達到最大強度，影響範圍包括洛縣 及橙縣大部分地區。12日降雨零星，僅約四分之一吋，15日至16日清晨，降雨量將顯著增加，沿海與山谷地區預計降下1至3吋，山區及山腳地帶，可能出現3至6吋豪雨。國家氣象局（NWS）已對部分地區發布山洪預警。

洛縣公共工程部主任Mark Pestrella指出，每小時若降雨超過半吋，恐引發土石流。當局已完成154處碎石路清理，並在寶馬山及伊頓野火災區（Eaton Fire Area）架設防護系統，以攔截可能滾落的泥石。工程人員已安裝數千哩K型護欄（K-Rail），並堆放數十萬個沙袋，盼能有效控制碎石流向，避免衝擊水道。

洛縣警長盧納（Robert Luna）表示，正式疏散警報，最快將於12日上午發布，並視15日風暴發展狀況，決定是否升級為強制撤離令。他強調，一旦發布撤離令，民眾需立即行動，且可能撤離數日無法返家，實際時間將依天候及災情決定。警方亦已加強巡邏洛杉磯 河等易淹區域，勸導無家可歸者撤離，以防意外發生。

隨著強降雨來襲，太平洋海岸公路寶馬山Chautauqua大道（Chautauqua Blvd.）至馬里布（Malibu）Carbon Beach Terrace 路段已關閉。縣政府於馬里布拉科斯塔郵局（La Costa Post Office, 21229 Pacific Coast Highway）、巴沙迪那（Pasadena）羅賓遜公園（Robinson Park, 1081 N. Fair Oaks Ave.）及勝利公園（Victory Park, 2575 Paloma St.）等地設置免費沙袋領取站，詳情可至lacounty.pw/sandbags查詢。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）呼籲居民做好準備，並即刻至notifyla.gov登記接收緊急警報。洛縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）表示，對太平洋海岸公路關閉造成的不便，深表歉意，但強調安全為首要考量，呼籲民眾耐心等待，並密切關注最新公告。