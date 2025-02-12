加州綠卡移民也被ICE抓 父親送兒上學遭突襲逮捕

ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

新政府高調打擊非法移民 ，加州 很多社區、家庭都遭受影響，恐慌情緒彌漫。突襲行動中，有父親送孩子上學路上，被執法人員帶走；甚至一些綠卡移民、合法居民，也被逮捕。

非盈利媒體Calmatters報導，洛杉磯迴聲公園（Echo Park）居民Loreal Duran說，那是一個普通的早晨，事發在1月23日，她的丈夫Giovanni Duran送兩個年幼孩子上學，在幫助他們坐到汽車安全座椅時，移民官員突然出現，要求Loreal出示身分證明。隨後又把Giovanni從車裡抓出來，並強行帶走。

今年42歲的Giovanni，兩歲時跟隨家人來到加州，至今已在這裡生活40年，他在洛杉磯一家壽司店做服務生。報導稱，Giovanni現在被關押在Adelanto拘留所，這是一家與聯邦移民暨海關執法局（ICE ）簽訂合同的私人公司，他在那裡等待被遞解出境。

Giovanni的妻子Loreal表示，7歲的兒子看到父親被執法人員帶走，不得不接受心理諮詢。年幼的孩子對同學謊稱，父親因為沒有繫汽車安全帶被捕，但他問媽媽，「爸爸被逮捕，是因為他是棕色皮膚嗎？」

另一起案例顯示，30歲的加州居民Estefany Peña支持川普連任，她表示，曾以為新政府只會把目標對準非法移民的犯罪分子，但現在作為合法居民，她的家庭也遭受ICE行動的巨大沖擊。

Peña的丈夫Joel Jacuinde，今年40歲，1999年合法來到美國，擁有綠卡。2025年1月底，Jacuinde去一家移民局辦理登記手續，至今沒有回家。Peña表示「一切都崩潰了」，丈夫在一家乾米機（rice dryer）公司工作，還在教會做志願者，他是家裡的經濟支柱。Peña和丈夫有兩個孩子，丈夫定期帶11歲的兒子去醫院治療氣喘。

被捕的Jacuinde沒有出現在移民局拘留人員的數據庫中，但他被告知不能離開移民局。特工抓住他，並迫使他簽署一份自願遣返表格。家人已聯繫數十名律師，尚未獲得法律代理。

ICE日前在社交媒體上報告，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕，但沒有透露加州或其他具體城市的逮捕數據。非盈利媒體機構ProPublica和Texas Tribune獲得的政府數據顯示，1月20日至2月2日被捕的約8200人中，只有不到一半的人被定罪。卷入這場行動中的很多人，僅是家庭成員和企業員工，他們似乎對國家或公共安全沒有構成任何威脅。