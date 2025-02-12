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南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

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南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

洛杉磯縣訊
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

綜合洛杉磯縣法醫辦公室（Medical Examiner）等多方消息，年僅23歲的中國大陸女留學生莊孟寒（Menghan Zhuang），在聖塔克拉里達（Santa Clarita）住宅內遭謀殺，身上有多處傷痕。知情人士指出，莊孟寒遇害前，曾在社群PO文，指白人男友對她進行強迫性行為，還將她推倒在地，並撞擊尖銳物品。不過該說法未獲警方證實。

該案目前由洛杉磯縣警局（LASD）調查，根據LASD聖塔克拉里達分局消息，2月4日晚約7時，急救人員接獲報案，前往Newhall地區Nandina Lane與Dockweiler Drive附近的一處住所，調查一起死亡案件。

LASD尚未透露案件具體情況，但洛杉磯縣法醫所已確認莊孟寒的死亡時間是4日，死因是「多重創傷」。截至目前，警方未逮捕任何人。本報記者致電LASD詢問案情，但截至發稿，尚未收到回應。

據不願透露姓名的知情人士透露，莊孟寒來自中國大陸，是加州藝術學院（CalArts）藝術系的一名大四學生。目前學校已經發表內部公告，告知她的離世，表示正在協助LASD調查，並強調此事件不會對學校運營造成威脅。

知情人士指出，死者去世前不久，曾在社交媒體上PO文，內容提到男友對她進行強迫性行為，還將她推倒在地，並撞擊尖銳物品。「他總是裝作無辜，試圖讓我入獄，對我說過的話99%都是謊言。我以為這是真愛，結果我很盲目。」這條消息在發布後不久被刪除，但有看到的人保存截圖。

死者在去世前不久曾在社媒發布信息控訴男友的暴力行為，該發文隨後被刪除。（受訪者提...
死者在去世前不久曾在社媒發布信息控訴男友的暴力行為，該發文隨後被刪除。（受訪者提供）

另一位知情者指出，死者的男友，是一位中年白人男，從事設計和藝術工作。這名男子在以前也曾對死者進行過虐待，據悉曾因暴力行被捕，但後來獲釋。知情人士還透露，案發前，一些華人學生也曾聽說這名男子的暴力行為，但由於擔心家長或警方介入後的反應，很多人不敢對此發聲或置評。據悉，莊孟寒的家人已經抵達美國處理相關事宜。不過以上說法未獲警方證實。

一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，她也住在Newhall附近，並收到來自治安程式Ring App的謀殺案件提醒，她當時並未將此信息放在心上，也沒想到死者是認識的人。如今她深感惋惜，莊孟寒是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。

莊孟寒是加州藝術學院的一名大四學生，目前學校已經發表內部公告，並表示正在協助LA...
莊孟寒是加州藝術學院的一名大四學生，目前學校已經發表內部公告，並表示正在協助LASD進行調查。（受訪者提供）
洛杉磯縣法醫所確認莊孟寒的死亡時間為4日，死因是「多重創傷」。（截圖自洛杉磯縣法...
洛杉磯縣法醫所確認莊孟寒的死亡時間為4日，死因是「多重創傷」。（截圖自洛杉磯縣法醫所官網）

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