州長縣長齊上陣 迎戰南加最強冬季風暴

州長紐森和夫人慰問救災隊員工。（州長辧公室）

今年最強大的冬季風暴12日上午開始抵達南加，州政府和洛杉磯 縣提前採取措施保護社區並加強野火災區的防護。加州 政府配備了專業人員和響應設備，致力於保護野火災區免受風暴重創。

為了應對這場風暴，確保受近期山火（包括洛杉磯的火災風暴）影響的社區降低傷害，加州州長紐森 （Gavin Newsom）指示各級政府採取應對措施，調配抗災資源。

2月11日，州長紐森和夫人詹妮弗視察了州府工作人員在降雨前為伊頓大火災區進行的準備工作。在州長紐森的指示下，當地安裝了緊急防護材料，以防止伊頓和寶馬山火災留下的燒痕殘骸進入小溪、河流和其他水域。加州正在協調當地所需的材料，例如 K 型軌道（混凝土屏障），以轉移泥流，並在過去一個月完成了泥流盆地清理活動，以減輕脆弱地區的潛在影響。

紐森表示，「加州一直處於準備狀態，準備應對極端冬季天氣。數周以來，工作人員一直在努力保護災區現場，防止可能發生的泥石流和洪水流。

根據州長指示，州府系統保護社區的措施包括：透過水資源廳 (DWR) 已向南加州地區部署了 31萬9000 個沙袋和 5600 個大號沙袋。全州共部署了 242 輛消防車以快速回應，其中包括加州消防廳（CAL FIRE）南部地區109 輛消防車和北部地區133 輛消防車。