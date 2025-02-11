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已獲20萬人請願支持 丹麥人想買加州

編譯廖宜怡、陳盈霖／即時報導
一份線上請願書，提議丹麥收購加州。圖為美國丹麥之都。（KTLA5）
一份線上請願書，提議丹麥收購加州。圖為美國丹麥之都。（KTLA5）

川普屢次威脅奪取丹麥自治領土格陵蘭島（Greenland）後，一項向美國購買加州的諷刺性、將加州「丹麥化」（Denmarkification）請願獲得了超過20萬丹麥人的支持。 

舊金山紀事報表示，這份出自美國人手筆、名為「丹麥人買加州」（Danes to buy California）的請願書寫道：「您是否曾看著地圖想過：你知道丹麥需要什麼？更多陽光、棕櫚樹和直排輪鞋。現在，我們有一個千載難逢的機會可以實現這個夢想，讓我們從川普手中買下加州！是的，你沒聽錯，加州可以屬於我們，我們需要您的幫助來實現這一夢想！」

請願開玩笑稱，「如此一來，我們就永遠不會缺酪梨吐司（指加州豐盛的酪梨產量）」。請願書甚至提出以丹麥著名作家安徒生（Hans Christian Andersen）之名重新命名迪士尼樂園的想法。

這項目標籌款1兆美元。發起人表示，這筆費用大約相當每位丹麥公民支付20萬丹麥克朗（DKK），約2.8萬美元。請願書還說：「我們將把『丹麥式幸福』（Hygge）散播到好萊塢、把單車道建到比佛利山莊、把有機開放式三明治（smørrebrød）推銷到每個街角，或許也可以在加州實施法治、全民健保和以事實為本的政治。」

事實上，這分請願書是反擊川普收購格陵蘭的幽默回應。自從當選總統以來，川普一直表現出對購買格陵蘭島的興趣。他上個月對英國廣播公司（BBC）和其他媒體說：「我真的不知道丹麥對這座島有何主權，如果他們不允許美國購買格陵蘭島，那將是一種非常不友好的行為，因為我們的目的是為了保護自由世界。我認為我們會得到格陵蘭島，因為這關係到世界的自由。」

川普認為，格陵蘭對美國國家安全利益至關重要，共和黨立法者也提到格陵蘭擁有石油、天然氣和礦產資源，是美國應優先考慮收購的原因。丹麥首相佛雷澤里克森（Mette Frederiksen）稱川普此想法「荒謬」，導致川普取消首次總統任內訪問哥本哈根行程。格陵蘭領袖埃格爾（Mute Egede）也表示格陵蘭「不出售」。

儘管丹麥顯然無意真正收購加州，但這份請願書影射了黃金州與川普政府間長期不合。加州過去三次涉及川普的選舉中，均由民主黨取得壓倒性勝利，加州州長紐森（Gavin Newsom）近期致力立法抵制川普政策，川普多次稱加州為「失敗州」。

紀事報表示，喬治亞州共和黨眾議員卡特（Buddy Carter）11日宣布他已提出一項法案，授權購買格陵蘭島，並將其更名為「紅白藍島」（Red, White, and Blueland）。

加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室尚未對請願書發表任何看法。

失去加州對美國是災難性的，加州是全球第五大經濟體，是美國少數幾個在聯邦稅收中貢獻超過所得的州，也是美國農業、能源、科技、交通、資訊和娛樂等領域重心。對希望加州成為「新丹麥」的加州人，不妨到「美國的丹麥之都」（Danish Capital of the U.S.），聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）一日遊吧。

一項「丹麥人買加州」的諷刺性請願，獲得超過20萬丹麥人的支持。（美聯社）
一項「丹麥人買加州」的諷刺性請願，獲得超過20萬丹麥人的支持。（美聯社）
一份線上請願書，提議丹麥收購加州。圖為美國丹麥之都。（KTLA5）
一份線上請願書，提議丹麥收購加州。圖為美國丹麥之都。（KTLA5）

加州 川普 格陵蘭

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