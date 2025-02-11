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野火後首塊廢墟房產土地上市 引發搶購加價

記者趙健/即時報導
房屋被燒毀前的樣子。（取自谷歌地圖）
房屋被燒毀前的樣子。（取自谷歌地圖）

加州伊頓野火席捲百年老城艾塔迪那（Altadena），將數千棟房屋化為灰燼和瓦礫。在大火得到全面控制一周後，首塊掛牌上市的被燒毀房屋土地已成功售出，目前為託管狀態（escrow）。

在銷售頁面上，這處位於艾塔迪那Calaveras Street上的財產被描述為僅為土地，沒有室內或室外設施。頁面上寫道：「這是一個在寬敞土地上建造建築的絕佳機會。」該土地在火災發生後，以44萬9000美元的價格掛牌上市。

據CBS報導，該地塊是災後首塊掛牌上市的土地，銷售經紀人哈里斯 (Brock Harris) 表示，土地上市後，立即吸引超過100名有意買家。他的電話響個不停，每天二、三十通，競爭非常激烈，大部分報價來自專業的房屋建築商。他將此歸因於該地塊是一塊可建設的平坦土地，位於洛杉磯縣，在當地相當罕見。

哈里斯表示，他收到十幾個報價，且這塊地的最終售價遠高於要價。

根據房產記錄，在被燒毀前，這塊占地8296平方英尺的土地上，曾坐落一棟兩臥室兩衛浴的房屋，建築面積為1636平方英尺。

前業主於2023年以96萬5009美元的價格購入該房產。前業主表示，這棟房屋原本是她作為投資的出租屋，她不想等待數年再重建。

哈里斯表示，失去房屋的災民有三種選擇：重建房屋、不採取任何行動或者賣掉土地繼續生活。但不是每個人都能花費數年時間對被大火燒毀的場地施工重建，將這項工作交給專業的房屋建築商，可能會讓流離失所的艾塔迪那居民更容易重返家園。

哈里斯估計這座城市的重建工程很可能是現有家庭和專業人士以不同速度進行的混合重建。 他補充，雖然有人質疑開發商會毀掉艾塔迪那，但他接到的每一通詢價電話都說他們想在艾塔迪那建造房屋，而且他們想建造艾塔迪那風格的房子。

艾塔迪那是一個讓來自不同背景和族裔的人都能實現擁有住房的美國夢的地方。火災發生後，一些居民在艾塔迪那各地豎起標語，宣稱他們的社區「不出售」。根據人口普查數據，艾塔迪那的非裔居民中約有75%擁有自己的房屋，這幾乎是全國平均水平的兩倍。

人口普查 加州 投資

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