南加未來3天雨量5英寸 警告火災區泥石流

圖爲比佛利山地區比佛利峽谷近年發生大型泥石流，20多戶人家被困泥潭，數輛汽車深陷泥濘不能動彈。（李若提供）

南加 州未來3日將迎來風暴，預計山麓地區累積雨量可達5英寸，低海拔地區也將有3英寸降雨。國家氣象局針對近期遭山火侵襲的艾塔迪那（Altadena）及寶馬山(Pacific Palisades)等地區發布山洪警報，提醒民眾嚴防泥石流。

據國家氣象局（National Weather Service）預測，風暴首波降雨12日清晨登陸，僅帶來局部小雨，強降雨將13日登場，且夜間最為猛烈。氣象專家指出，冷鋒過境時可能出現雷暴，增添災害風險。官方尤其擔憂艾塔迪那及寶馬山一帶的泥石流風險。由於這些地區最近遭遇野火重創，當局計畫13日發布特別警報，力促居民提高警覺。

根據預測，此波風暴將在14日減弱，但零星雨勢恐持續至15日。平地累積雨量可達3英寸，山麓及高海拔區域更恐衝上5至6英寸，部分地區不排除雨量爆表。

截至11日南加天氣尚屬穩定。洛杉磯與橙縣白天最高溫 華氏60度，夜間降至46度。山谷及內陸帝國（Inland Empire）區域溫度相近，白日高溫華氏60度，夜溫低至42度。

海灘地區預計上午多雲，午後放晴，溫度在華氏46至60度間。山區持續晴朗，日間最高僅華氏43度，夜間低溫探華氏20度，周中前可望再迎降雪。沙漠地區午後氣溫約華氏56度，入夜後跌至30度。