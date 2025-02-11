太像柏金包 沃爾瑪「沃金包」停售 亞馬遜４相似款接力

類似沃金包的四款包包。（BestReviews）

沃爾瑪 （Walmart）先前推出類似柏金包（Birkin）的「沃金包」（Wirkin），親民的價格引發社交平台暴動，不過因為太過搶手，反而導致Walmart將其下架，因為侵權疑慮太大。

不過「BestReviews」推薦了一些「類似」沃金包的款式，列在文末提供參考。

回顧沃金包的爆紅，追根究底還是柏金包的價格太貴，新品動輒40、50萬美元，連二手（三手）的都還要4、5萬美元，實在不是一般人能夠負擔的。

但是沃金包直接比二手柏金包少個零，3000、4000美元就能平價奢華，好評自然不脛而走。但是質疑沃金包抄襲的聲浪太大，Walmart最後決定不賣了，因此現在的商品清單只有柏金包，不過4萬美元起跳。

但類似沃金包一樣平價實惠的包包，不是沒有，某些可能好用，「BestReviews」的推薦是：

1. Eycuro Genuine皮質斜背包，灰、白兩色，以真皮製成，走簡約風，亞馬遜 售價69.99美元。

2. EVVE女用斜背包、背帶可拆，可拿可背、搭配方便，亞馬遜售價34.99美元。

3. Dasein女用手提包與錢包，功能多樣、十分實用，亞馬遜售價54.99美元。

4. kejinsge女用斜背包，麻雀雖小五臟俱全，所用皮質的感覺非常接近柏金包，亞馬遜售價67.98美元。