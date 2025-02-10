美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

不少華人家長反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家。此為示意圖。(pexels)

全美各地流感肆虐，此次流感是15年來最嚴重一次，本季至今已有1萬3000人死於流感，包括至少57名兒童。南加 地區同樣如此，很多華人 不幸中招且症狀嚴重，不少人反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家，學校已成為流感病毒爆發源頭之一？

根據美國疾病管制暨防治中心（CDC）7日發布的數據，上周流感病毒感染人數，明顯高於2009-2010年以來冬季流感季節任何一年的峰值。多家媒體報導指出，今年是15年來流感最嚴重的一次。讓人關注的是，此次兒童流感病例正在「異常增加」，迫使多所學校宣布關閉，擁有3200名學生的德州Godley獨立學區，由於650名學生、60名教職員工因病休假，上周宣布關閉三天。

南加地區學校雖未因流感肆虐關閉，但情況同樣不容樂觀，聖地牙哥至少三名青少年因感染流感死亡，其中只有一人患潛在疾病。洛杉磯地區華人家長普遍反映，在校學童頻繁出現上呼吸道感染症狀，並將病毒帶至家中，導致全家老少全部感染。

洛縣華人居民張女士表示，僅在1月期間，就讀小學的女兒就已三次出現上呼吸道感染症狀，期間發燒、咳嗽、喉嚨不適等，「孩子首先出現病症，隨後幾天全家人都被感染；小朋友恢復較快，但老人病程拖了一個多月，至今尚未完全康復。」

其他患流感的華人家長也紛紛指出，是孩子將病毒從學校帶到家里，「學校肯定是傳播病毒最快的場所之一，小朋友們聚集在封閉室內，一起吃飯、上課，無所顧忌，很容易傳染到各種病毒。」家長無奈感慨，這或許也是養孩子的代價之一，「以前我很少感冒，自從兒子去學校讀書，我就經常生病，每次季節性流行疾病都沒有逃過。」

加州當局指出，流感正激增至數年來未見水平，死亡人數比例也超過去四年，但具體原因尚不完全清楚。凱瑟醫院（Kaiser Permanente）鑽石吧診所家庭醫師鄭卓漢表示，今年流感季節，A型流感病毒株H1N1、 H3N2盛行。專家認為，病毒株之一H3N2往往會引起更嚴重的症狀，促使人們尋求醫療救治，而以往因症狀較輕，人們可能不太重視流感，只當作普通感冒處理。

洛杉磯亞凱迪亞醫院(USC Arcadia Hospital)傳染疾病控制委員會主任江華表示，過去近三年因新冠流行，流感病毒感染低，造成人群流感免疫力降低，再加上今年流感疫苗 接種率明顯下降，這些因素都可能造成今年流感相對嚴重。CDC估計，到目前為止，本季已有至少2400萬人罹患流感，31萬人住院，傳統上，流感季節應在2月左右達到高峰。

流感會引發輕微至嚴重的疾病，有時甚至導致死亡。當局尚未解釋此次兒童病例「異常增加」的原因，但指出孩子如果出現以下症狀，應立即就醫：呼吸急促或呼吸困難、嘴唇或臉色發青、每次呼吸時肋骨收縮、胸痛、嚴重的肌肉疼痛（孩子拒絕走路）、脫水（8小時無尿、口乾、哭泣無淚）、清醒時不警覺或不互動、癲癇、發燒超過104°F、12周以下兒童任何程度的發燒、發燒或咳嗽改善後再度復發或惡化、慢性疾病狀況惡化等。