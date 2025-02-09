在南加華人區偷盜園藝工具 警逮三賊

聖瑪利諾警方日前逮捕三賊。（聖瑪利諾警局臉書）

聖瑪利諾 警方日前逮捕三賊，他們密謀偷盜聖瑪利諾住家的園藝工具和設備。

聖瑪利諾警局警官Naved Qureshi表示，警員7日下午1時左右，在Roanoke街區2300號巡邏時，發現行蹤可疑汽車。車內坐三名男子，停在路邊，前後沒有車牌。

警方調查發現，坐汽車司機座上的34歲Cesar Jimenez，來自艾塔迪那，他之前曾因入室盜竊和偷盜園藝工具和設備被捕，目前正在緩刑期間。坐在汽車前座的乘客，是30歲的Jesus Rodriguez，來自洛杉磯市，此前曾因使用致命武器攻擊執法人員被捕，之後獲得假釋。車上還有一名乘客，為34歲的Jose Jimenez-Aguilar，來自巴沙迪那。

Naved Qureshi表示，巡邏的警官當場認出三人中的一人，曾在聖瑪利諾偷盜園藝工具和設備時被捕，警方同時研判，該嫌與轄區更多的園藝工具和設備失竊案有關。

警方隨後將三人逮捕，並對他們的汽車進行搜查，結果在車上發現手套、口罩 、指套、斷線鉗、脖套及無人機 等。根據找到的這些信息，警局研判，三人正打算入室盜竊園藝工具。

聖瑪利諾是南加華人聚居城市，當地五席市議員中有四席是華裔。