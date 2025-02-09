寶馬山野火後續 環保署處理場選址引抗議

環保署計畫在威爾羅傑斯州立海灘停車場設置寶馬山野火危險廢物處理場，引發當地居民抗議。（abc7電視台）

加州 寶馬山野火的善後工作引發新一波爭議，美國環保署（EPA）計畫在威爾羅傑斯州立海灘（Rogers State Beach）停車場設置危險廢物處理場，引發當地居民強烈反彈，擔憂海域和土壤遭受污染。數百民眾9日上午10時齊聚聖塔蒙尼卡（Santa Monica），遊行至目標停車場抗議，要求EPA重新選址。

EPA目前在三處地點儲存火場清理出的危險物質，約1200名工作人員分布在寶馬山和伊頓野火區，負責清除電池、丙烷罐、油漆和殺蟲劑等危險廢棄物，以便陸軍工程兵團後續清理碎片與灰燼。

抗議活動主辦方指出，大火已造成無數家園成灰、企業倒閉，居民生活受重創，清理工作刻不容緩，但EPA的選址決定「不僅短視，更對公眾健康、生態系統與地方經濟構成重大風險」。

居民最擔心的是，野火殘骸中的有毒物質恐滲入土壤和水道，而海風極可能將有害顆粒物擴散至居住、工作和休閒區域；不僅影響空氣品質，更可能危及海洋生態系統，造成二次污染。

針對民眾反對意見，洛杉磯 市議員Traci Park建議將處理場改設在已受災區域。但EPA副事故指揮官Karl Banks在市政廳會議上解釋，由於需要大面積、地勢平坦且便於通往主要道路的場地，寶馬山和馬里布山區地形，不適合作為處理場。

Karl Banks說，理解民眾對場址選擇的敏感度，也明白大家的擔憂，他可以保證這（處理場）將是嚴格管控的環境。

EPA強調，民眾對沿海地 區可能出現新增污染的憂慮沒有科學依據，該機構將依計畫儘快展開處理場建設工程。另據了解，8日在拉里奧公園（Lario Park）處理場，也爆發類似抗議行動，顯示火災後續處理工作面臨諸多挑戰。