寶馬山野火後續 環保署處理場選址引抗議
加州寶馬山野火的善後工作引發新一波爭議，美國環保署（EPA）計畫在威爾羅傑斯州立海灘（Rogers State Beach）停車場設置危險廢物處理場，引發當地居民強烈反彈，擔憂海域和土壤遭受污染。數百民眾9日上午10時齊聚聖塔蒙尼卡（Santa Monica），遊行至目標停車場抗議，要求EPA重新選址。
EPA目前在三處地點儲存火場清理出的危險物質，約1200名工作人員分布在寶馬山和伊頓野火區，負責清除電池、丙烷罐、油漆和殺蟲劑等危險廢棄物，以便陸軍工程兵團後續清理碎片與灰燼。
抗議活動主辦方指出，大火已造成無數家園成灰、企業倒閉，居民生活受重創，清理工作刻不容緩，但EPA的選址決定「不僅短視，更對公眾健康、生態系統與地方經濟構成重大風險」。
居民最擔心的是，野火殘骸中的有毒物質恐滲入土壤和水道，而海風極可能將有害顆粒物擴散至居住、工作和休閒區域；不僅影響空氣品質，更可能危及海洋生態系統，造成二次污染。
針對民眾反對意見，洛杉磯市議員Traci Park建議將處理場改設在已受災區域。但EPA副事故指揮官Karl Banks在市政廳會議上解釋，由於需要大面積、地勢平坦且便於通往主要道路的場地，寶馬山和馬里布山區地形，不適合作為處理場。
Karl Banks說，理解民眾對場址選擇的敏感度，也明白大家的擔憂，他可以保證這（處理場）將是嚴格管控的環境。
EPA強調，民眾對沿海地區可能出現新增污染的憂慮沒有科學依據，該機構將依計畫儘快展開處理場建設工程。另據了解，8日在拉里奧公園（Lario Park）處理場，也爆發類似抗議行動，顯示火災後續處理工作面臨諸多挑戰。
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