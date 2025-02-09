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南加將迎本季最強風暴 居民嚴加防範…這時段最危險

洛杉磯訊
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南加將迎本季最強風暴。（KTLA截圖）
南加將迎本季最強風暴。（KTLA截圖）

加州12日起將迎本季最強風暴，預計將帶來大範圍降雨、洪水、土石流以及強風。氣象專家警告，這次風暴可能對近期野火燒毀區域造成嚴重影響，居民要提前做好防範措施。截至9日，專家預測13日晚為最需關注時段。

國家氣象局（NWS）預報，風暴將12日起影響南加州，最初以小雨為主；13日至14日清晨，強度將明顯增加，中到大雨機率升至80%。

氣象專家Adam Roser表示，這將是南加本季首次重大降雨事件。洛杉磯地區可能遭遇強降雨，影響較橙縣和內陸帝國地區更重。

預計本次風暴，將為沿海及山谷地區帶來2至4英寸的降雨，山區和丘陵地帶，降雨量可達到4至8英寸或更多。氣象專家Bryan Lewis警告，這場風暴至少具有中等風險，可能帶來廣泛強降雨、嚴重洪水、土石流、高海拔山區降雪及強風。

氣象專家Kristan Lund指出，風暴影響程度，將取決其移動速度。截至9日，氣象專家預測13日晚為最需關注時段，屆時可能發生大規模土石流。

此外，雷暴發生的機率為5%至10%。氣象專家說，雖然風險不算高，但概率高於上周的風暴。

上周的降雨已導致太平洋沿岸公路（PCH）發生土石流，Big Rock Drive以北的所有車道被掩埋。加州交通局（Caltrans）表示，截至9日，該路段仍封閉中，並尚未確定何時能恢復通行。

山區降雪高度將在5000至7000英尺間，7500英尺以上的高海拔地區，有80%機率出現至少12英寸的降雪。

橙縣、河濱縣及聖伯納汀諾縣，預計12日至14日降雨量最高可達2英寸。低海拔地區及去年「Line」、「Bridge」與「Airport」野火燒毀區域，將面臨嚴重的洪水與土石流風險。

當局敦促民眾提前做好防範措施，包括清理房屋周圍排水管道、準備沙袋以引導雨水遠離住宅，並在暴雨期間避免前往火災燒毀區及山區道路。

加州 洪水 南加

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