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加州企業家聯盟與南海岸購物中心 蛇年聯誼探商機

記者張宏/洛杉磯即時報導
加州企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼，現場匯聚了中韓歐各地企業家。（記者張宏／攝影）
加州企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼，現場匯聚了中韓歐各地企業家。（記者張宏／攝影）

加州企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼活動，現場匯聚來自中韓歐各地企業家，其中包括知名慈善企業家靳羽西。大家齊聚一堂慶祝新年，探討商機和拓展人脈。

在南海岸購物中心6日張燈結彩，在巨大的蛇年裝飾下，響起古箏演奏家荷蓓蓓和琵琶演奏家劉玉的樂聲，來自各地的華人和不同族裔的企業家在這裡慶祝春節。南海岸中心市場總監Brian Chuan表示，慶祝春節，南海岸今年打造蛇年珠寶閣，一條青蛇盤據在搖錢樹上，樹上裝飾著金色和紅色紅包，旁邊有一條閃閃發光的金幣瀑布，財富不斷湧現，寓意財源滾滾。歡迎民眾來這裡打卡拍照，歡慶佳節。為歡迎企業家聯盟，南海岸準備了香檳美酒和精緻點心，其中滋味小麵製作了特色美食供來賓品嚐。

加州企業家聯盟主席陳慧碧主持新春聯誼會，她表示，聯盟是由志同道合的成功企業家共同發起的非營利組織，致力於構建一個高質量的商業交流與合作平台。未來將持續舉辦高品質企業家交流活動，讓新創青年企業家學習成功企業家的經驗，通過互通信息，互相幫助，使成功企業更上層樓。

靳羽西穿著一身紅衣和大家一起慶祝節日，她表示，難得有這樣的機會和平台，把來自各國各界的企業家聚集在一起，不僅能弘揚中華傳統文化，且讓大家能不分族裔，只談商機。

活動匯集南海岸中心業主第三代後裔Riley Grant、好萊塢上海電影節大使Frederic Golchan、南華聯主席張勇、南加華聯基金會主席郭頌夫婦、淘租公創辦人Maggie Tseng和總經理Kim Song 、奉商總會主席朱俊英等各界代表出席。

從左至右依次是Frederic Golchan、羽西、陳慧碧和Brian Chu...
從左至右依次是Frederic Golchan、羽西、陳慧碧和Brian Chuan。（記者張宏／攝影）
加州企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼活動，現場匯聚來自中韓歐各地企...
加州企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼活動，現場匯聚來自中韓歐各地企業家。（記者張宏／攝影）
南加華聯基金會主席郭頌（左）和友人合影。（記者張宏／攝影）
南加華聯基金會主席郭頌（左）和友人合影。（記者張宏／攝影）
現場節日氣氛濃郁，書法寫福字和春聯。（記者張宏／攝影）
現場節日氣氛濃郁，書法寫福字和春聯。（記者張宏／攝影）
南海岸今年打造蛇年珠寶閣，一條青蛇盤據在搖錢樹上，樹上裝飾著金色和紅色紅包，旁邊...
南海岸今年打造蛇年珠寶閣，一條青蛇盤據在搖錢樹上，樹上裝飾著金色和紅色紅包，旁邊有一條閃閃發光的金幣瀑布。（記者張宏／攝影）
淘租公創辦人Maggie Tseng（左）和南華聯主席張勇合影。（記者張宏／攝影...
淘租公創辦人Maggie Tseng（左）和南華聯主席張勇合影。（記者張宏／攝影）
靳羽西（中）一身紅衣到場和大家一起慶祝節日。（記者張宏／攝影）
靳羽西（中）一身紅衣到場和大家一起慶祝節日。（記者張宏／攝影）

加州 春節 南加

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