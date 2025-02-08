加州企業家聯盟與南海岸購物中心 蛇年聯誼探商機

加州企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼，現場匯聚了中韓歐各地企業家。（記者張宏／攝影）

加州 企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼活動，現場匯聚來自中韓歐各地企業家，其中包括知名慈善企業家靳羽西。大家齊聚一堂慶祝新年，探討商機和拓展人脈。

在南海岸購物中心6日張燈結彩，在巨大的蛇年裝飾下，響起古箏演奏家荷蓓蓓和琵琶演奏家劉玉的樂聲，來自各地的華人和不同族裔的企業家在這裡慶祝春節 。南海岸中心市場總監Brian Chuan表示，慶祝春節，南海岸今年打造蛇年珠寶閣，一條青蛇盤據在搖錢樹上，樹上裝飾著金色和紅色紅包，旁邊有一條閃閃發光的金幣瀑布，財富不斷湧現，寓意財源滾滾。歡迎民眾來這裡打卡拍照，歡慶佳節。為歡迎企業家聯盟，南海岸準備了香檳美酒和精緻點心，其中滋味小麵製作了特色美食供來賓品嚐。

加州企業家聯盟主席陳慧碧主持新春聯誼會，她表示，聯盟是由志同道合的成功企業家共同發起的非營利組織，致力於構建一個高質量的商業交流與合作平台。未來將持續舉辦高品質企業家交流活動，讓新創青年企業家學習成功企業家的經驗，通過互通信息，互相幫助，使成功企業更上層樓。

靳羽西穿著一身紅衣和大家一起慶祝節日，她表示，難得有這樣的機會和平台，把來自各國各界的企業家聚集在一起，不僅能弘揚中華傳統文化，且讓大家能不分族裔，只談商機。