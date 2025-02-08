越柬寮聯盟捐款16萬 支持洛杉磯2消防組織

世界越柬寮華人團體聯合會7日舉辦賑災善款移交儀式。（記者張宏／攝影）

世界越柬寮華人 團體聯合會7日在蒙市舉辦記者會，將該會發起的南加 野火燎原關懷消防人員安危籌款活動募集到的16萬美元支票，分別捐贈給洛杉磯 地區消防員培訓組織（LAARTGF）和洛杉磯消防員救助協會（LAFRA WODFF）。

聯合會永遠榮譽主席余建強表示，每次有風災和水災，消防員都戰鬥在第一線，這次南加野火肆虐，消防員夜以繼日的奮戰才將火情控制住。越柬寮華人團體聯合會因此發起關懷消防人員安危籌款活動，大家一呼百應，充分發揮越柬寮社團的團結精神，僅用七天時間就募集到16萬1580元善款。為了更好的使用這筆善款和幫助消防員，聯合會特別請潮汕子弟、蒙市市長吳紹榮(Vinh Ngo)篩選推薦，最後選定這兩個消防組織。

蒙市市長吳紹榮表示，為了控制這場歷史性的火災，消防員作出了重大努力和犧牲，應該被關注和撫慰。他經過搜索，最後選擇LAARTGF和LAFRA WODFF作為捐贈對象，原因是消防員培訓至關重要，這筆捐款將幫助其提升設備和用於培養新人，同時很多消防員在滅火中受傷，捐款也能幫助他們及其家屬。

聯合會主席李宏良表示，這次有15個僑團積極踴躍參加募款活動。他們來美數十年，期間獲得很多來自政府部門和社區的幫助，現在是回饋社會的好時機。越柬寮聯合會行善不落人後，以前曾經為汶川地震和花蓮地震捐款。

LAARTGF代表，也是La Verne消防局局長Christopher Nigg對越柬寮社團的愛心表示感謝。他說，LAARTGF覆蓋29個消防局88個縣屬城市，為了讓消防員在實戰中有更好的表現，平時的訓練非常重要，這筆錢將幫助改善和更換硬件設備，為消防員提供更好的訓練環境。捐款可登錄https://laartgfoundation.org/donate-1。