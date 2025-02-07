情人節浪漫亞洲行 華航經濟艙738美元起

中華航空浪漫情人節於北美地區隆重推出優惠促銷活動，凡於2025年2月10日至23日期間，購買於5月15日前自美國及加拿大出發（含洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約以及溫哥華）至亞洲各大城市的航班最多可享8.8折優惠。（華航提供）

中華航空於北美地區隆重推出「浪漫情人節」優惠促銷活動，凡於2025年2月10日至2月23日期間，購買5月15日前自美國及加拿大出發（含洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約以及溫哥華）至亞洲各大城市的航班最多可享8.8折優惠，經濟艙最低票價738美元起。

華航地區營業經理李宜真表示，這次促銷是華航北美全航線和各艙等都可享受的優惠，其中洛杉磯至台北經濟艙含稅最低票價是738美元起，豪經艙1595美元起，商務艙4917美元起，民眾只要看到低於800美元的價格都可購買。情人節促銷活動是希望讓每對佳偶能一圓亞洲旅遊夢，讓大家可享受華航機上優質服務和美味餐點，開啟享受亞洲陽光、沙灘、美食的浪漫旅程。

她說，華航LAX依然是每周10班，安大略機場是每周七班，尤其是每周一三五出發的洛杉磯國際機場 下午班票價最有競爭力。這次促銷是華航今年北美地區首波促銷，鼓勵大家勿失良機，詳情請洽華航官網( www.china-airlines.com )、華航 Facebook/Instagram 粉絲專頁或各大旅行社。

對於星宇航空 將在6月增加安大略航點，李宜真表示，華航目前在安大略已是日航，有機會也會考慮增班，滿足當地民眾日益增加的旅行需求。

華航集團是最早耕耘於台灣以及北美地區兩地的航空公司，一直是北美民眾前往台灣、銜接亞洲旅程的首選。華航提供北美華人及商務人士便利地往返台灣及亞洲各地綿密航點。近來華航大幅提升機上餐飲，台灣出發美加地區航班全艙等導入米其林三星「頤宮」餐點，亦與台灣著名手搖飲品牌「五桐號」推出獨家飲品及甜點，滿足旅客味蕾。另外，自去年推出商務艙MOSCHINO聯名機上旅行包，及全球首次聯名豪華經濟艙Roots機上旅行包頗受好評，都是旅程中難忘的記憶點滴。