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華人軟裝公司捐10萬美元家具 助災民重建家園

記者張宏/艾爾蒙地即時報導
南加華人軟裝公司淘租公（Tao Staging）執行長Maggie Tseng（中）和營運長Kim Song（右）向Global Asian贈價值10萬美元家具。（記者張宏／攝影）
南加華人軟裝公司淘租公（Tao Staging）執行長Maggie Tseng（中）和營運長Kim Song（右）向Global Asian贈價值10萬美元家具。（記者張宏／攝影）

肆虐洛杉磯多地的野火在消防員施救和降雨後得到緩解，流離失所和房屋受損的災民開始重建家園。最近南加華人軟裝公司淘租公（Tao Staging）聯合Global Asian，通過火災救助平台Home Bank LA向受災家庭捐贈價值10萬美元家具。

公司執行長Maggie Tseng表示，伊頓野火災區如巴沙迪那和艾塔迪那有多處房屋配置Staging家具，因此公司人員也和消防員一樣戰鬥在第一線，幫助客人撤離家具。火場濃煙滾滾，寸步難行，他們因此目睹很多怵目驚心的場景，其中一個客人撤離時只帶了個人證件，再回家時已是一片瓦礫。他們希望為幫助災民略盡綿薄，這次捐贈給Global Asian價值10萬美元的家具，包括沙發茶几和餐桌餐椅等實用性家具，讓在災民重建家園時，能減少支出負擔。這些家具基本都是全新的，單價平均幾百美元。

Global Asian執行長柳小喬表示，野火發生後牽動各地人心，他們聯繫各個亞裔商家為災民捐款捐物，淘租公這批家具會通過幫助洛杉磯火災倖存者重建生活平台Home Bank LA，捐贈給100個受到野火損害的家庭，這些傢具都是災民重建家園需要的。同時，災民也可登錄https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVxktvpdj3N18Z3BSv5sq0cqMeL3nT-4zgA4Gq_I_ELNQs0Q/viewform?pli=1填寫所需物品的表格，除家具外也有一些電器和食物提供。

淘租公營運長Kim Song表示，野火發生時，他們九輛卡車奔波在不同區域撤離家具，還是有價值30萬美元的家具被損。這場野火讓很多人都經歷了難以想像的痛苦，他們的使命一直是為眾多家庭帶來美好的設計和高品質生活。捐贈約200件日常傢具正是他們力所能及的，未來如有需求，也會和巴沙迪那和艾塔迪那市府合作，捐贈家具給有需要的災民。

南加華人軟裝公司淘租公（Tao Staging）聯合Global Asian，通...
南加華人軟裝公司淘租公（Tao Staging）聯合Global Asian，通過火災救助平台Home Bank LA向受災家庭捐贈價值10萬美元家具。（記者張宏／攝影）
捐贈家具包括沙發茶几和餐桌餐椅等實用性家具。（記者張宏／攝影）
捐贈家具包括沙發茶几和餐桌餐椅等實用性家具。（記者張宏／攝影）

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