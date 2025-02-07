華人軟裝公司捐10萬美元家具 助災民重建家園

南加華人軟裝公司淘租公（Tao Staging）執行長Maggie Tseng（中）和營運長Kim Song（右）向Global Asian贈價值10萬美元家具。（記者張宏／攝影）

肆虐洛杉磯 多地的野火在消防員施救和降雨後得到緩解，流離失所和房屋受損的災民開始重建家園。最近南加 華人軟裝公司淘租公（Tao Staging）聯合Global Asian，通過火災救助平台Home Bank LA向受災家庭捐贈價值10萬美元家具。

公司執行長Maggie Tseng表示，伊頓野火災區如巴沙迪那和艾塔迪那有多處房屋配置Staging家具，因此公司人員也和消防員一樣戰鬥在第一線，幫助客人撤離家具。火場濃煙滾滾，寸步難行，他們因此目睹很多怵目驚心的場景，其中一個客人撤離時只帶了個人證件，再回家時已是一片瓦礫。他們希望為幫助災民略盡綿薄，這次捐贈給Global Asian價值10萬美元的家具，包括沙發茶几和餐桌餐椅等實用性家具，讓在災民重建家園時，能減少支出負擔。這些家具基本都是全新的，單價平均幾百美元。

Global Asian執行長柳小喬表示，野火發生後牽動各地人心，他們聯繫各個亞裔 商家為災民捐款捐物，淘租公這批家具會通過幫助洛杉磯火災倖存者重建生活平台Home Bank LA，捐贈給100個受到野火損害的家庭，這些傢具都是災民重建家園需要的。同時，災民也可登錄https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVxktvpdj3N18Z3BSv5sq0cqMeL3nT-4zgA4Gq_I_ELNQs0Q/viewform?pli=1填寫所需物品的表格，除家具外也有一些電器和食物提供。