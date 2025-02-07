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南加華女教師猥褻兩男童 認罪泣不成聲

聖地牙哥訊
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Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

現年35歲的華裔女教師杰奎琳·馬（Jacqueline Ma，以下簡稱馬女），自2023年在聖地牙哥Lincoln Acres小學被捕以來一直被拘押。檢察官表示，她曾與兩名學生發生過性關系，當時這兩名學生分別為11歲和12歲。

據Fox5報導，2月5日，馬女改口承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名。她還承認了涉及第二個孩子的猥褻行為，以及另一項藏有未成年人從事或模擬性行為材料的罪名。在宣讀起訴狀時，馬女泣不成聲，並低聲說了一句「我認罪」。

2022年，這位前Lincoln Acres小學教師被評為聖地牙哥縣年度最佳教師之一，表彰她帶頭實施了一項全校性的STEM改進計劃，讓學生們更好地了解通往STEM職業生涯的道路。然而，就在7個月後，馬女就因一名12歲學生的家長向警方舉報疑似不正當關系而被逮捕。據報導，馬女與這名男孩維持了數月之久的關系，並向他發送自己的露骨照片，還要求他也這樣做。在2023年12月一次聽證會上，警探大聲朗讀了兩人之間的信息，其中馬女表達了對男孩的愛。

隨著警探們的深入調查，他們發現了案件中的第二名受害者。當局表示，馬女利用職務之便強迫兩人做出「不恰當且不正確」的行為。根據此前受害者的陳述，她曾安排在教室和學生見面，並鎖上門。當學生走進教室時，這名女教師脫下衣服，試圖靠近並觸摸學生。警官Colleen Stanich作證時指出，馬女教小男孩如何進行性行為，指導他觀看影片了解性行為，並提出為孩子支付觀看脫衣舞的費用。

聽證會結束後，地區檢察官Drew Hart表示，「我們認為該案中的認罪協議向社會傳遞了一個信息，不僅僅是針對兒童的性侵犯，還有當你利用信任、利用父母的善意，對他們的孩子做出這樣的事情，你將付出沈重的代價。」

作為協議的一部分，檢察官辦公室撤銷了對被告的其餘指控。她將於5月9日再次出庭，預計將被判處30年刑期至終身監禁。

聖地牙哥 華裔

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