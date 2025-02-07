蒙市兩道場合捐1萬6000美元 支援災區和社區服務

蒙市般若修德善堂及黃大仙祖宮向華埠服務中心捐贈善款。（受訪者提供）

爆竹一聲除舊歲，廟宇上香迎新年。蒙特利公園市的般若修德善堂及赤松黃大仙祖宮在28日除夕夜舉行上香禮儀，聯邦眾議員趙美心 與丈夫伍國慶首次出席並送上賀年祝福。

28日夜晚，南加州善信們紛紛前往廟宇上頭炷香，為蛇年祈福。蒙市般若修德善堂及赤松黃大仙祖宮善信人潮湧現，警車維持秩序，保障交通暢順信眾安全。東風醒獅團在鑼鼓喧天中演出祥獅賀歲迎接乙巳蛇年來臨，現場充滿著熱鬧氣氛。同在當晚，般若修德善堂及黃大仙祖宮向慈濟 美國捐贈6000美元賑災善款，由黃大仙慈善基金會顧問李健民將支票移交給慈濟代表；兩道場代表傳威師兄及傳莉師姐向華埠 服務中心捐贈1萬美元社區服務善款。

聯邦眾議員趙美心表示，很高興參加農曆除夕活動，並感謝民眾捐贈善款。她表示，今年的農曆新年對洛杉磯社區來說是一個艱難的年份，洛縣火災是美國歷史上最嚴重的自然災害之一，導致2萬人無家可歸，學校、醫療中心、企業和社區機構燒毀殆盡。趙美心指出，在危機時刻，人性的光輝最閃耀，她在災區看到慈濟義工們提供各種資源，賑濟災民，鼓勵他們堅強度過難關，迎接新生活。

傳莉師姐致詞表示，兩道場成立以來，承蒙善信們及僑團首長等長年累月支持及奉獻香油，配合道場「普濟勸善，普渡眾生」之宗旨，將善信之功德，募集善款6000美元交給慈濟賑濟災民；另外有1萬美元捐給華埠服務中心作社區服務之用。

慈濟代表薛麗兒、華埠服務中心董事會主席張志堅分別致詞，感謝兩道場及善信們的功德，為災民及社區服務注入一股暖流。蒙市前市議員饒影凡表示，自從兩年前參加黃大仙祖宮頭炷香典禮避過蒙市槍擊案，她非常感謝黃大仙師保佑，許諾每年除夕都要到黃大仙祖宮上頭炷香。