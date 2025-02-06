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野火摧毀百年老城 現場如戰場 華人災民如何浴火重生

記者邵敏╱洛杉磯即時報導
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許多百年老屋都被伊頓野火摧毀。（記者邵敏╱攝影）
許多百年老屋都被伊頓野火摧毀。（記者邵敏╱攝影）

伊頓野火，幾乎摧毀洛杉磯百年老城艾塔迪那（Altadena），居住在這裡的華人居民失去家園。時隔一個月，有些人開始計畫原址重建，但過程繁瑣、困難重重，包括廢墟清理、保險申請、獲建房許可證、以及重新設計規畫等，「這些都需要排隊等候，未來有太多不確定性。」

（視頻來源：記者邵敏）

艾塔迪那目前已對公眾開放，但經過大火肆虐的城市百廢待興。街上的交通燈還沒有完全恢復，司機們小心駕駛，許多人在廢墟前停下來，有人特意來此拍照記錄，這裡已成為洛杉磯獨特的景點。

Lili一年前剛搬到這個城市，喜歡這裡的生活方式，周圍的人讓她感到溫暖。如今家沒了，曾經熟悉的社區也沒了。「我們經常去的銀行、餐館、咖啡店、小郵局，這些地方都被燒毀，好可惜，希望有一天都能重建。」

Lili說，她曾最享受在這裡爬山，「伊頓峽谷（Eaton Canyon）有很多漂亮的山路、水路，人們帶著孩子、狗去玩水，一路走到盡頭還有瀑布，現在也去不了。」

「兔子博物館」廢墟前的紅花，顯示生命頑強存在的氣息。（記者邵敏╱攝影）
「兔子博物館」廢墟前的紅花，顯示生命頑強存在的氣息。（記者邵敏╱攝影）
廢墟角落裡一隻斷了耳朵的小兔子，遍身灰塵。（記者邵敏╱攝影）
廢墟角落裡一隻斷了耳朵的小兔子，遍身灰塵。（記者邵敏╱攝影）

數據顯示，伊頓野火摧毀艾塔迪那9418座建築，損壞1073座房子，其中許多都是百年老屋。火災發生前，這裡是一個容納多族裔中產階級的社區，4萬2000多居民，以專業人士和藝術家聞名。最近幾年，很多亞裔家庭搬到這個靠近聖蓋博山脈的美麗城市定居。Zillow數據顯示，艾塔迪那的平均房價約為120萬美元。

「兔子博物館」沒機會看了

老城燒毀的眾多建築中，包括被稱為世界唯一的「兔子博物館」（Bunny Museum），館內收藏近5萬件與兔子有關的物品，如今面目全非。Lili說，她每天開車經過這裡時，都想著哪天能進去看看，但一直沒去，現在再沒機會。

這戶華人家庭的房子，也被大火完全吞噬，Lili返回家園時，在廢墟中找到石雕的小刺猬，她說，「小刺猬一家三口，我們家剛好也三個人，經過野火淬煉，我們都會就地重生。」為了重建家園，Lili這段時間正在對比多家合同，了解詳細政策，「因為政府要做廢墟清理，我們只有慢慢等著，一步一步來。 」

這名來自四川的華人女子積極樂觀，但她仍對未來的不確定性表示擔憂，「空氣、廢墟、土壤，到處都是有害物質，必須等政府清理完後才能重建，這個過程之前說18個月完成，現在說一年內，但還是非常慢。」此外，Lili還要拿到建房許可證、保險賠付等，「很多事都需要排隊，但無論怎麼樣，我們繼續往前走。」

有人勸Lili把土地賣了，搬去別的地方居住，她捨不得。「我還是希望這座城市能回到以前，甚至更好，我要把房子建得更加漂亮，也許以後不在那邊住，但重建就是對這個社區的負責。」雖然各級政府都在承諾加快火災後的重建步伐，但專家表示，寶馬山花園社區（Pacific Palisades）和艾塔迪那兩座受災嚴重城市的全面重建，可能仍需十年時間，規畫部門人手不足，木材、石膏板等主要建材短缺，這些都會影響漫長的重建之路。

艾塔迪那百廢待興，路上工具車隨處可見。（記者邵敏╱攝影）
艾塔迪那百廢待興，路上工具車隨處可見。（記者邵敏╱攝影）
廢棄的加油站被野火燒了一半。（記者邵敏╱攝影）
廢棄的加油站被野火燒了一半。（記者邵敏╱攝影）

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