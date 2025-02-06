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華女已打流感疫苗 仍重感冒一個月 要靠麻醉止咳

記者王若然／洛杉磯市即時報導
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醫師開口服麻醉藥，用於止咳與緩解喉嚨疼。（王女士提供）
醫師開口服麻醉藥，用於止咳與緩解喉嚨疼。（王女士提供）

冬季為流感高發季，南加華人王女士為預防流感，早早注射流感疫苗。本以為可以高枕無憂，卻在今年1月連續罹患兩次重感冒，病程持續近一個月；她整夜咳嗽，久久無法入眠。為止咳與緩解喉嚨疼痛，醫師甚至給她開了麻醉藥。

王女士介紹，因為兒子去年剛上日托所，她早就聽說令人談之色變的「日托所病毒（指日托所幼兒多，免疫差，容易互相傳染病毒）」有多厲害，於是早在去年冬季來臨前，就打了流感疫苗。王女士說，2024年8月30日，她與丈夫前往家附近的CVS藥房打流感和新冠疫苗，為即將到來的流感季做準備。

王女士2024年8月30日接種2024-25年度的流感疫苗。（王女士提供）
王女士2024年8月30日接種2024-25年度的流感疫苗。（王女士提供）

然而事實證明，以為有疫苗「護體」就可以高枕無憂，王女士的想法太天真。去年聖誕節開始，先是王女士的兒子有感冒發燒症狀，接著2025年1月初，王女士也被傳染，但沒有發熱症狀。因為咳嗽太厲害，王女士1月3日前往家附近的急診看醫師。之後的幾天，王女士病情略微好轉，但在約一周後，感冒情況加重，最突出的症狀，就是咳嗽。「晚上一躺下就咳得厲害，根本睡不著，半夜也會咳醒」。王女士咳嗽約一周不見好轉，她1月17日再次前往急診。王女士說，醫生檢查結果，是上呼吸道急性病毒感染；為減緩她的咳嗽與喉嚨痛症狀，醫師甚至開了口服麻醉藥，讓她在夜間使用，以麻痺喉嚨。

王女士說，一連感染兩次感冒病毒，咳嗽近一個月才好。這是她到美國10年以來，病得最重一次。她的丈夫也有被傳染，但症狀沒有她嚴重。這次生病讓王女士不解，她明明有打流感疫苗，為何還兩度罹患重感冒。

對此，南加大（USC）流行病學感染科顧問、蒙特利公園市嘉惠爾醫院(Garfield Hospital)感染科醫師黃重德表示，根據聯邦疾病防治中心（CDC）近幾年對疫苗防護效果統計，最近五六年，平均效果在40%左右。CDC官網最新數據，2023至2024年流感季中，流感疫苗的有效性為42%；2021至22年為36%，2022至23年為54%。黃重德介紹，該數字指的是防止民眾感冒的有效性。若考慮流感疫苗對防止流感發展為肺炎等更嚴重疾病的有效性，則有約70%至80%。

因此，打流感疫苗，不能保證不會患流感。此外，黃重德介紹，打流感疫苗的時機也很重要。流感疫苗通常在施打後的兩周保護力最高，四周之後保護力開始下降。因此，王女士經歷中，她上年8月底就打流感疫苗，等到流感季到來，疫苗的保護力早就所剩無幾。黃重德建議民眾在每年10月打流感疫苗，每年的流感季，通常是冬至到第二年立春期間。

從每年流感疫苗的研發到市場過程看，也能找到原因。黃重德介紹，疫苗每年的研發時期，在上一年12月至次年1月。世界衛生組織（WHO）在研發完畢後，1月將成分提交給藥廠生產，4月左右當年的流感疫苗會製作完成。然而1月至9月期間，病毒可能還會變異，這期間的病毒，無法囊括在當年的流感疫苗中。

南加州華人王女士雖然接種了流感疫苗，卻還兩度患重感冒。（示意圖，Pexels）
南加州華人王女士雖然接種了流感疫苗，卻還兩度患重感冒。（示意圖，Pexels）

流感疫苗 南加大 蒙特利公園市

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