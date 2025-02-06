南加學生持續罷課 抗議大規模驅逐移民

周四下午，洛杉磯市中心聚集了數百名學生反對大規模驅逐行動。（KTLA電視台）

來自聖塔蒙尼卡高中（Santa Monica High School）的學生加入南加各地學生團體再次罷課 ，抗議川普的移民 政策。

組織周四罷課行動的Instagram帳號在貼文中表示，聖塔蒙尼卡高中學生此舉是為了抗議「川普政府的反動極右翼政策」。

該貼文中說，「我們與其他四所學校——馬里布高中（Malibu）、庫爾富高中（Culver）、威尼斯高中（Venice）和大學高中（University）一同罷課，要求我們的城市與學校行政部門採取行動，保護我們的教育，以及弱勢的移民和LGBTQ+學生的權益。」

隨著抗議活動的持續，人們對洛杉磯 出現冒充執法人員或移民與海關執法局（ICE）探員的擔憂日益加劇。

洛杉磯聯合學區（LAUSD）教育總監Alberto M. Carvalho在周三晚間發佈在X的貼文中表示，「這樣的行為會在我們的社區內製造恐懼。請注意，冒充地方、州或聯邦機構或執法人員是違法的。」Carvalho補充說，「學區強烈譴責任何試圖恐嚇或干擾學校內外秩序的行為，並將與校警及執法部門合作，處理任何針對學校社區的違規行為。」

洛杉磯地區有些學校向學生分發了「知曉你的權利」（Know Your Rights）卡片，以提醒他們在面對真正的ICE探員時擁有的法律保護。

周四下午，一名抗議者在聖塔蒙尼卡高中門前透過擴音器組織學生準備前往市政廳。幾分鐘後，洛杉磯市中心聚集了數百名學生，這是學生抗議的第三天，也是全市反對大規模驅逐行動的第五天。

一些支持抗議活動的學生和家長表示，他們參與罷課不僅是為了反對川普的移民政策，也在抗議環保法規的倒退，並支持跨性別者權益。

上周日，洛杉磯市中心爆發大規模示威活動，抗議川普政府加強移民執法和大規模驅逐行動，示威者曾進入101號公路（101 Freeway）及市區街道，持續至深夜。在接下來的幾天裡，抗議活動持續進行，並一度影響市區交通。